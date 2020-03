Paper Beast: annunciata la data di lancio del nuovo titolo per PlayStation VR

Fin dal suo primo annuncio Paper Beast si è mostrato come uno dei titoli esclusivi per PlayStation VR più particolari mai visti. Questo grazie soprattutto alla visione di Eric Chahi, sviluppatore francese autore dell’iconico Another World e dell’indimenticabile Heart of Darkness. La prima opera di Chahi su realtà virtuale ora sta per essere rilasciata, e a svelare la data di uscita ci ha pensato un nuovo trailer apparso in rete qualche istante fa.

Il trailer è stato pubblicato sul canale ufficiale di PlayStation e mostra nuove parti di gioco, incluse diverse creature (tutte rigorosamente di carta) mai viste e ambientazioni particolarmente evocative. Oltre a ciò, il nuovo trailer svela anche la data di lancio di Paper Beast, che sarà disponibile all’acquisto dal prossimo 24 marzo.

Insieme a queste nuove informazioni, nel trailer è possibile vedere anche il menù di terraformazione e di creazione delle creature di carta. Il gioco presenterà inoltre anche una modalità sandbox dando la piena libertà di creazione al giocatore, che potrà popolare come meglio crede i vari spazi del pianeta in cui sarà ambientato Paper Beast.

Ora che siamo a conoscenza della data di uscita del nuovo gioco di Eric Chahi non ci resta che attendere il prossimo 24 marzo, quando Paper Beast farà il suo debutto in esclusiva su PlayStation VR. Il titolo sarà acquistabile solamente in versione digitale, al momento attuale non sono previste versioni fisiche del titolo. Cosa ve ne pare di Paper Beast? Acquisterete al day one la nuova opera di Eric Chahi?