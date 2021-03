Paradox: evento a Maggio, novità su Vampire The Masquerade?

La pandemia di coronavirus non ferma Paradox. Il publisher e sviluppatore svedese ha infatti deciso di organizzare comunque la sua convention, dove annuncerà al pubblico diverse novità attualmente in sviluppo per il suo catalogo di IP e non solo. Ovviamente vista la situazione a livello sanitario l’intero evento si terrà online, esattamente come altri eventi tra cui la più recente BlizzCon.

Come riportato dal sito ufficiale dell’evento, la convention di Paradox (chiamata PDXCON Remixed) si terrà dal 21 al 23 maggio 2021. L’iscrizione è completamente gratuita: basta infatti iscriversi tramite un account Paradox per poter assistere a tutte le novità che verranno presentate tra cui (come anticipato sui social media) anche qualcosa di completamente nuovo, probabilmente un videogioco inedito ancora tenuto nascosto. Non mancheranno probabilmente anche novità per le opere già pubblicate, tra cui possibili contenuti aggiuntivi per Crusader Kings III.

La Paradox Convention potrebbe comunque essere anche l’occasione giusta per scoprire come si è mosso il publisher per Vampire The Masquerade: Bloodlines 2. Come ricorderete, infatti, il gioco è stato di recente posticipato e la data di uscita resta ancora un’incognita. Inoltre lo sviluppo è stato affidato ad un altro team, con Hardlab Suits che è stato di fatto escluso dalla lavorazione. Chissà se durante la tre giorni di eventi non ci sarà spazio per fare chiarezza anche su una situazione decisamente controversa.

PDXCON REMIXED is coming! Our gaming convention is back, in a fully digital format, on May 21st – 23rd! Join us for a weekend full of panels & games! (We might also announce something new… 👀). Sign Up for free here: https://t.co/AEB4b3VjXJ pic.twitter.com/1mBUE22MlU — Paradox Interactive (@PdxInteractive) March 13, 2021

Oltre alle conferenze e i panel, Paradox organizzerà anche una serie di eventi per i fan. Tra questi sono già stati annunciati dei Q&A con i fan, dei workshop di cui purtroppo al momento non si conoscono ancora i dettagli e alcune sfide che regaleranno dei premi (ancora di natura sconosciuta) a tutti coloro che decideranno di prendere parte. Si prospetta dunque un weekend davvero interessante per i giocatori PC e ovviamente non mancheremo di aggiornarvi con tutte le novità che saranno svelate durante la convention.