Path Of Exile 2: guida alle abilità

Citare Path Of Exile per la sua complessità, durante il corso degli anni passati, è diventato una specie di grande meme per grnadi e piccini. D’altronde come potrebbe essere altrimenti per un videogioco la cui schermata di costruzione del personaggio è una versione gigantesca della sferografia di Final Fantasy X?

Path Of Exile 2, complice un intento commerciale più chiaro e sette anni di lavoro appassionato, da questo punto di vista ha fatto passi in avanti semplificandosi il giusto senza perdere in profondità e possibiltà. All’interno di questo articolo andremo a vedere tutto quello che bisogna sapere su come funzionano le abilità all’interno del gioco di Grinding Gear Games

Cosa sono le abilità in Path Of Exile 2

Path Of Exile 2, da bravo action RPG con visuale isometrica, pone nelle abilità gran parte delle cose che risultano “importanti” per il giocatore, dandogli infiniti strumenti per la costruzione di un’esperienza di gioco degna di questo nome.

A differenza dell’ARPG classico, però, in POE2 le abilità possono essere utilizzate da tutte le classi, permettendo la nascita di build in cui le abilità di una classe a vocazione offensiva si mescolano con alcune bilità di una classe a vocazione difensiva e viceversa.

L’unica eccezione che bisogna tenere in considerazione è legata alle a classe e ascendancy, ovvero due scelte a cui sono collegate delle abilità esclusive, che non risultano ottenibili in altre maniere.

Come sono strutturate le abilità in POE2

A differenza di videogiochi come Diablo 2, in cui le abilità erano fatte e finite e andavano semplicemente scelte da una lista, in Path Of Exile 2 le abilità si possono personalizzare in profondità.

Un volta trovata un’abilità attiva, infatti, è possibile modificarne il funzionamento attraverso l’incastonamento delle support gem e poi modificarne le parametrie attraverso le meta gems o l’utilizzo delle aure.

Non ci sono, però, soltanto abilità attive in Path Of Exile 2 ma anche (e sopratutto) abilità passive, ovvero abilità che non richiedono l’interazione del giocatore per avere un qualche tipo di effetto.

Schematizzando, quindi, ci troviamo davanti a un videogioco in cui esistono:

Abilità attive: abilità che richiedono input del giocatore per essere utilizzate

Attack skills : abilità offensive collegate ad una specifica categoria di arma (spada, mazza, lancia, arco, etc) Spell skills : abilità che non sono collegate alle armi ma che, invece, hanno requisiti parametrici come livello e statistiche Buff skills : spell skills che hanno l’obbiettivo di applicare condizioni positive allo stato del giocatore Minion Skills : spell skills che hanno l’obbiettivo di evocare creature o influenzare creature già presenti in gioco Warcry Skills : spell skills che funzionano con una grande area ad effetti attivando buff o altre condizioni Ammunition Skills : attack skill che sono esclusive per la crossbow Trigger Skills : abilità di reazione che si attivano al soddisfare di determinate caratteristiche

Abilità passive: queste sono le abilità che vanno semplicemente “equipaggiate” attraverso la creazione di gemme. Ascendancy Skills: abilità esclusive collegate alle ascendancy

queste sono le abilità che vanno semplicemente “equipaggiate” attraverso la creazione di gemme.

Come funzionano le abilità in POE2

Tutte le abilità attive del gioco vengono manipolate dal giocatore attraverso l’utilizzo, la creazione e la raffinatura delle skill gem.

Ogni personaggio comincia con 9 diversi slot per equipaggiare le skill gem; ogni skill gem è ulteriormente migliorabile attraverso la castonatura, ovvero l’impreziosimento della gemma attraverso l’uso di support gems.

L’intera gestione e personalizzazione delle gemme in Path Of Exile 2 viene realizzata attraverso la meccanica del gemcutting partendo dalla materia prima: le uncut skill gem che vengono droppate dai mostri. Quando si raccoglie una uncut skill gem questa ha un livello che dipende da quello della regione che si sta esplorando in quel momento; volendo è possibile aumentare il livello della gemma semplicemente utilizzando attraverso la raffinazione di altre uncut skill gems che si possiedono nell’inventario.

Il valore di certo più importante per questi oggetti è dato dal numero di socket (o castoni, per i nostalgici) con cui è possibile personalizzare l’abilità sfruttando le support gems, partendo da 2 fino ad arrivare a un massimo di 5 (il tutto sfruttando dei consumabili chiamati jeweler’s orb).

Anche le support gem si trovano nel mondo di gioco ed hanno il grande vantaggio di poter essere applicate a qualsiasi tipo di altra gemma, fornendo così una varietà sensazionale di approcci. L’unico costo di cui dover tenere conto è l’aumento dei requisiti parametrici: per ogni support gem su una skill gem, il requisito aumenta di cinque punti.

Ogni support gem appartiene a una tra 3 diverse categorie, rosso, blu e verde, che determina anche l’aumento di requisiti durante il castonamento; gemma rossa equivale ad aumento in forza, blu all’intelligenza e verde alla destezza.

E le passive?

Quasi esattamente come nel primo capitolo, in Path Of Exile la gestione delle abilità passive del personaggio è collegato al completamento di un enorme mosaico fatto da oltre 1500 tessere che vanno ad aumentare parametri, dare bonus e via dicendo.

La posizione di partenza all’interno di questo mosaico viene definita attraverso la scelta della classe e dell’ascendancy; ogni personaggio, tolte le abilità esclusive sopra descritte, può apprendere attivare qualsiasi nodo presente all’interno del mosaico.

Per il giocatore è possibile effettuare un ripristino delle abilità in qualsiasi momento, previo il pagamento di montagne di gold direttamente proporzionali a quanti sono i nodi da disattivare e riattivare.

Possiamo provare a schematizzare la gestione del mosaico delle passive seguendo queste definizioni:

travel nodes : la maggioranza dei nodi, forniscono aumenti parametrici a forza, destrezza o intelligenza

: la maggioranza dei nodi, forniscono aumenti parametrici a forza, destrezza o intelligenza minor nodes : nodi che garantiscono buff di piccola entità non collegati ai parametri

: nodi che garantiscono buff di piccola entità non collegati ai parametri notable nodes : versioni migliorate dei minor nodes

: versioni migliorate dei minor nodes keystones: nodi che, se attivati, permettono di ottenere abilità passive che possono completamente modificare il funzionamento di una build.

Customizzazione ai massimi livelli

La profondità di Path Of Exile 2, che qui abbiamo soltanto scalfito esteriormente con le nostre spiegazioni, non è soltanto da collegare alle abilità del personaggio ma anche alla presenza di montagne di abilità legate alle singole categorie di armi!

Tutto questo è possibile attraverso consumabili chiamati book of specialization che permettono di attivare o disattivare determinati nodi, così da offrire alle armi bonus particolari.