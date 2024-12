Path Of Exile 2: tutte le classi e come sceglierne una

Iniziare a giocare a Path Of Exile 2 può essere particolarmente complicato se non si conosce il genere degli action RPG o se si ha pochissima familiarità con il mondo degli action RPG. Questo è senza dubbio un grande peccato perché, già dall’accesso anticipato, il titolo di Grinding Gear Games si è dimostrato uno dei più interessanti mai usciti nel suo genere di riferimento! Proprio per questo oggi andiamo a vedere, all’interno di questa guida alle classi di Path Of Exile 2, tutto quello che devi sapere per poter costruire un personaggio che si in grado di soddisfare le tue aspettative!

Tutte le classi di Path Of Exile 2, infatti, hanno una montagna di build possibili e offrono una grande varietà di approcci al gameplay; con questa guida andiamo a vedere

Path Of Exile 2: cosa sono le classi

Come in ogni action RPG che si rispetti, Path Of Exile 2 ha un sistema di classi che permette al giocatore di costruire un personaggio a dir poco unico. A differenza degli altri Action RPG presenti in commercio, POE2 permette a tutte le classi di utilizzare tutte le skill, fornendo quindi la massima varietà possibile in termini di azioni.

La scelta dell classe, però, è comunque estremamente importante perché:

è l’unica scelta da cui non è possibile tornare indietro a meno di voler ricominciare il gioco da 0

a meno di voler ricominciare il gioco da 0 permette di accedere ad abilità attive e passive esclusive

determina il punto di partenza del giocatore all’interno del mosaico delle passive, di cui abbiamo parlato maggiormente all’interno di questa guida dedicata alle abilità.

L’ascendancy, più nello specifico, si può considerare come una sottoclasse speciale a cui sono associate abilità esclusive che permettono di caratterizzare in maniera netta una build, rendendo determinate sinergie più o meno utili.

A differenza degli altri ARPG, quindi:

non ci sono armi esclusive per una classe

per una classe la classe non determina crescite parametriche particolari

Cosa sono le ascendancies?

Proseguendo all’interno dell’avventura di Path Of Exile 2 è possibile sbloccare le asciendancies, ovvero sottoclassi della classe principale che offrono l’accesso a un albero di talenti dedicato in cui spendere una risorsa chiamata “ascendancy points”.

Tale risorse si ottiene completando delle prove dedicate a partire dall’atto 2 (almeno durante l’accesso anticipato); le prove sono di difficoltà crescente e, quando completate per la prima volta, ricompensano il giocatore con questa preziosa risorsa.

Le asciendancies permettono di accedere ad abilità esclusive che sono in grado di cambiare in maniera veramente profonda lo stile di gioco, determinando quindi delle variazioni imponenti tra una build e l’altra.

Path Of Exile 2: tutte le classi

Vediamo adesso insieme tutte le classi presenti all’interno di Path Of Exile 2 con attenzione alle loro asciendancies e alle caratteristiche principali.

Warrior

Classe che si basa sull’attributo Forza e che sacrifica la velocità sul campo di battaglia per avere opzioni offensive e difensive. Le sue caratteristiche principali sono legati a buff ad area (i warcry), la possibilità di generare totem (che hanno effetti diversi), la possibilità di usare schianti per infliggere danni AOE o il poter essere offensivo grazie allo scudo.

Adatto a: chi pensa che l'attacco sia la miglior difesa e la difesa il miglior attacco

Titan

Sottoclasse del warrior, il Titan altro non è che una versione più lenta e potenzialmente fatale del Warrior. Le sue caratteristiche principali permettono di ottenere ancora più armatura e danni da abilità ed equipaggiamenti, senza dimenticare boost ai bonus dati dalle abilità passive o possibilità di avere slot inventario extra da utilzizare per contenere gli oggetti.

Adatto a: chi vuole oneshottare tutto

Warbringer

Sottoclasse del warrior, basa il suo gameplay sulla combinazione dei buff tramite totem e warcry. Questo si riflette in un minor quantitativo di danni per colpo ma è controbilanciato da una montagna di possibilità operative, come il poter annullare completamente le difese del nemico o il poter diventare completamente invulnerabile per qualche secondo.

Adatto a: chi vuole essere invulnerabile e impaurire gli avversari

Sorceress

Classe che si basa sull’attributo Intelligenza e che utilizza fuoco, fulmine e ghiaccio per abbattere i suoi avversari. Ognuno di questi elementi, oltre ad essere vettore di danni, ha anche caratteristiche uniche: il fuoco infligge danni nel tempo, il ghiaccio rallenta e congela i nemici, il fulmine indebolisce i nemici tramite debuff.

Adatto a: chi vuole dominare la materia

Stormweaver

Sottoclasse del Sorceress, questa è ancora più votata all’infliggere danni e status alterati con gli incantesimi associando alle abilità debuff e danni critici di vario genere. Questa ascendancy si caratterizza per la possibilità di rendere gli incantesimi ancora più temibili, attraverso aumenti parametrici, possibilità di sommare in maniera non lineare i debuff, ottenere buff in contemporanea e così via.

Adatto a: chi vuole far soffrire i nemici

Chronomancer

Sottoclasse del Sorceress, vede il suo stile di gioco legato alla possibilità di controllare il tempo, risultando particolarmente elusivo e difficile da colpire nonostante difese e attributi scarsi. Un buon chronomancer può non attivare i cooldown dell proprie skill, resettarli tutti, congelare i nemici sul posto, aumentare la velocità di cast delle proprie abilità, ripristinare HP sulla base dei danni ricevuti e così via.

Adatto a: chi sa riparare gli orologi

Mercenary

Il mercenario è una classe legata agli attributi forza e destrezza che utilizza la balestra e attacca prevalentemente dalla distanza. La balestra va costantemente ricaricata e permette al gioco di avere un gameplay associabile a quello dei twin stick shooter, con diversi tipi di fuoco (costante, a colpo singolo, a rosa ampia, etc) utilizzabili in qualsiasi momento con diverse munizioni mascherate da abilità.

Adatto a: chi vuole giocare a un twin stick shooter

Witchhunter

Sottoclasse del mercenario che si specializza nell’abbattere boss e nemici rari, con danno e capacità di sopravvivenza aumentate per l’occasione. Con il witchunter, ad esempio, è possibile giustiziare automaticamente i nemici una volta che la salute di questi scende sotto determinate cifre oppure infliggere danni aggiuntivi sulla base di parametri e risorse mancanti.

Adatto a: chi vuole massacrare i boss e i nemici più complicati

Gemling Legionnaire

Sottoclasse del mercenario specializzata nel… avere più possibilità degli altri nella costruzione delle build! Le abilità, ad esempio, hanno castoni aggiuntivi, le gemme utilizzate hanno dei vantaggi su quelle utilizzate dagli altri personaggi ed equipaggiando il personaggio in un determinato modo è possibile ottenere buff esclusivi non replicabili in altre maniere.

Adatto a: i theorycrafter, chi ama buildare, chi apprezza molto Excel

Monk

Il monaco è una classe basata su destrezza e intelligenza che utilizza principalmente il quarterstaff e si specializza nel combattimento corpo a corpo. Quello del monaco è un archetipo mobile e rapido, che può utilizzare combinazioni di abilità per avere la meglio sugli avversari eliminando rapidamente i nemici con scarsa salute grazie alla possibilità di incantare la sua arma con gli elementi, a cui si associato i soliti buff e debuff.

Adatto a: chi ha i pugni nelle mani

Invoker

Sottoclasse del monaco che vede il suo playstyle girare intorno alla capacità del personaggio di interagire con gli elementi. Questo tipo di monaco, quindi, può incrementare danni ed effetti elementali fino a ricevere le irosrse necessarie per ascendere temporaneamente alla forma di avatar, cosa che trasforma il gameplay donando risorse e abilità aggiuntive.

Adatto a: chi ha visto la serie animata di Avatar

Acolyte of Chayula

Sottoclasse del monaco tra le più complesse del gioco che, attraverso la manipolazione delle ombre, permette al giocatore di ottenere capacità offensive e difensive in grado di influenzarsi a vicenda tra buff e debuff, modificando le maniere con cui questi ultimi si applicano o migliorando in maniera importante i bonus derivanti dai buff.

Adatto a: chi vuole portare il caos sul campo di battaglia

Ranger

Il ranger è una classe basata sulla destrezza che, usando l’arco, si specializza nel combattimento sulla distanza, risultando la classe più veloce ed evasiva del gioco. Il suo kit di abilità e le sue sottoclassi la rendono poi una delle classi più forti in generale, grazie alla possibilità di infliggere molti danni a singolo o ad area a cui si aggiunge poi la possibilità di gestire gli elementi tramite le frecce elementali.

Adatto a: chi vuole essere veloce e preciso allo stesso tempo

Deadeye

Sottoclasse del ranger che si concentra sulla possibilità di migliorare la propria capacità di attacco e di aumentare il quantitativo di danni che infligge dalla distanza. Tra le sue caratteristiche centrali troviamo la possibilità di rimuovere le penalità alla precisione derivanti dall’attaccare dalla distanza, la possibilità di infliggere danni extra ai nemici prima che questi si iniziano a muovere o la possibilità di aumentare il numero di proiettili lanciato con ogni abilità.

Adatto a: chi vuole giocare un cecchino

Pathfinder

Sottoclasse del ranger che si concentra sulla manipolazione delle cariche della flask, ovvero una fiaschetta con cui è possibile potenziare determinate abilità attraverso la manipolazione del veleno. Tra le sue abilità troviamo la possibilità di curarsi all’infinito senza mai sommare gli effetti delle istanze di cura, la possibilità di generare diverse tipologie di veleno diminuendone l’intensità sul lungo periodo o la chance di annullare i rallentamenti derivanti dagli spostamenti.

Adatto a: gli avvelenatori e traditori seriali

Witch

La witch è una classe completamente basata sull’attributo intelligenza che può utilizzare gli scettri per evocare creature definite “minion”. In maniera non troppo dissimile dal negromante, infatti, una witch è in grado di rievocare i morti e generare unità alleate. Ogni minion, poi, ha tutta una serie di abilità ed effetti che vanno ad aumentare la complessità del gioco generando anche sinergie tra le unità evocate.

Adatto a: chi vuole comandare un esercito

Infernalist

Sottoclasse della Witch che si concentra sul poter infliggere danni di elemento fuoco e sfruttare il potere demoniaco per accedere ad una forma ascesa, in cui è possibile infliggere danni incredibili pagando un costo in termini di risorse e attributi.

Adatto a: chi vuole vedere il mondo bruciare

Bloodmage

Sottoclasse della witch che ruota intorno la possibilità di utilizzare come risorsa per le proprie abilità anche la propria salute, potendo però rigenerare quest’ultima anche in maniere innovative sfruttando nuove risorse generate dai nemici e aumentando la durata dei debuff inflitti agli avversari.

Adatto a: chi non sopporta gli healer