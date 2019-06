PC Engine Mini: svelati i giochi più richiesti dagli appassionati

Il PC Engine Mini è stato annunciato durante l'E3 2019 e ora possiamo vedere quali sono i giochi più richiesti dalla community di Konami.

Durante l’E3 2019 Konami ha svelato una nuova proposta in ambito “mini console”: il PC Engine Mini, conosciuto come PC Engine Coregrafx in territorio europeo e Turbografx 16 negli USA. Inoltre, sono stati subito annunciati alcuni dei giochi che saranno presenti all’interno del device, tra i quali spiccano titoli come Alien Crush, New Adventure Island e Ninja Spirit.

Ovviamente gli appassionati hanno i propri giochi preferiti e vorrebbero vederli all’interno della console. Quali sono i più richiesti? A svelarlo è la stessa Konami of Japan che ha pubblicato la lista dei 20 videogiochi più richiesti dagli appassionati. Non si tratta quindi dell’elenco dei giochi presenti, ma solo un insieme di speranze dei fan: Konami ha però dichiarato che prenderà in considerazione le richieste.

Ecco la lista completa dei 20 titoli più richiesti dalla community di Konami:

Snatcher

Magical Chase

Emerald Dragon

Linda Cube

J.J. & Jeff

Tokimeki Memorial

Spriggan mark 2

Valkyrie no Densetsu

Tengai Makyou Ziria

Ys IV

Cho Aniki

Tengai Makyou II Maru

Bikkuriman World

Momotaro Densetsu II

Momotaro Densetsu

Star Parodier

Image Fight II

Coryoon

Lords of Thunder (Winds of Thunder)

Soldier Blade

Per ora, la selezione ufficiale dei giochi presenti nella versione europea e nord-americana è la seguente:

Alien Crush

Dungeon Explorer

New Adventure Island

Ninja Spirit

R-Type

Ys Book I & II

La versione giapponese invece includerà sicuramente i seguenti giochi:

Bonk

Castlevania Rondo of Blood

China Warrior

Dungeon Explorer

Super Star Soldier

Ys Book I & II

Attualmente, tutto quello che sappiamo è che il PC Engine Mini sarà disponibile alla fine del 2019: non è stata condivisa una data di uscita più precisa e non sappiamo quale sarà il prezzo del device. Diteci, cosa ne pensate dei titoli inclusi nelle varie versioni? Per ora siete soddisfatti? Quali giochi vorreste trovare nella versione definitiva del PC Engine Mini?