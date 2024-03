PC Game Pass, per giocare a Diablo IV dovete installare Battle.net

Con l'annuncio tanto atteso di Diablo 4 che arriva su PC Game Pass, i giocatori di Xbox e PC stanno per immergersi in un'avventura epica nel mondo affascinante di Sanctuary. Tuttavia, per coloro che sono nuovi al mondo di Battle.net e PC Game Pass, la procedura per iniziare potrebbe sembrare un po' complicata. Ma non temete! Siamo qui per guidarvi attraverso ogni passaggio per assicurarti di poter iniziare a giocare senza intoppi.

Innanzitutto, è importante assicurarsi di avere l'app Xbox installata sul vostro PC e di aver effettuato l'accesso con il vostro account Microsoft abbonato al PC Game Pass (o Game Pass Ultimate). Una volta fatto ciò, seguite questi semplici passaggi:

Aprite l'app Xbox sul vostro PC e accedete con il vostro account Microsoft Game Pass.

Cliccate su Diablo IV nell'elenco dei giochi disponibili e poi sul pulsante "Installa".

Quando vi viene richiesto di installare Battle.net, cliccate su "Installa Battle.net" e completate l'installazione. Se avete già Battle.net installato, passerete automaticamente al passaggio successivo.

Collegate il vostro account Battle.net all' account Microsoft. Se avete già un account Battle.net, accedete per completare la connessione. Se non ne avete uno, potete crearne uno nuovo direttamente dalla schermata di collegamento.

Dopo aver scaricato Battle.net e collegato i vostri account, potrete completare l'installazione di Diablo IV e iniziare a giocare!

Si noti che, a differenza della versione disponibile su Steam, la versione PC di Diablo 4 non sarà disponibile sul Microsoft Store. Pertanto, il PC Game Pass funge da ponte per consentire ai giocatori di accedere al gioco su Battle.net senza doverlo acquistare separatamente.