Diablo 4 modifica le impostazioni grafiche predefinite e forse non ti piacerà

L'evoluzione del gaming su PC continua a seguire una direzione controversa, con Diablo 4 che si unisce al crescente numero di titoli che privilegiano le tecnologie di upscaling rispetto alla risoluzione nativa. Il nuovo aggiornamento 2.1.4, in arrivo il 18 marzo su tutte le piattaforme, introduce infatti una modifica che farà storcere il naso a molti giocatori PC.

La modifica più controversa dell'aggiornamento riguarda la gestione della risoluzione. Dopo l'installazione della patch 2.1.4, Diablo 4 attiverà automaticamente lo scaling della risoluzione, abbandonando l'impostazione nativa come opzione predefinita. Secondo quanto comunicato da Blizzard, il metodo di upscaling scelto dipenderà dall'hardware dell'utente, seguendo una tendenza sempre più diffusa nel panorama videoludico contemporaneo.

Non è ancora chiaro quali parametri specifici verranno applicati alle diverse configurazioni hardware, ma questa scelta colloca Diablo 4 nella scia di altri titoli recenti come Monster Hunter Wilds, che non solo abilitano di default tecnologie come DLSS e FSR, ma in alcuni casi si aspettano persino che la generazione di frame sia attiva per offrire l'esperienza di gioco prevista dagli sviluppatori.

Nuove tecnologie grafiche per prestazioni migliori

Sul fronte delle novità tecniche, l'aggiornamento introduce il supporto per Intel XeLL e XeSS Frame Generation. Diablo 4 supportava già la componente di upscaling di queste tecnologie, ma ora integra anche la generazione dei frame, offrendo potenzialmente prestazioni migliori sui sistemi compatibili. Sebbene questa sia un'aggiunta positiva, è probabile che la maggior parte degli utenti interessati alle tecnologie di miglioramento delle prestazioni grafiche possiedano schede Nvidia e preferiscano utilizzare il DLSS.

L'implementazione di queste tecnologie sarà accessibile attraverso il menu delle opzioni grafiche, permettendo comunque ai giocatori di personalizzare l'esperienza in base alle proprie preferenze e alle capacità del proprio hardware, nonostante la nuova impostazione predefinita.

Al di là degli aggiornamenti tecnici, la patch porta con sé anche diverse correzioni di bug. Tra queste, la risoluzione di un problema che impediva il completamento degli eventi Scour e un altro che causava la scomparsa delle icone dei nodi di erbe dalla minimappa durante lo stesso evento.

Un curioso bug che impediva ai giocatori di rinominare un loadout quando disabilitavano il filtro per il linguaggio maturo è stato anch'esso corretto. L'elenco completo delle modifiche è disponibile sul blog ufficiale di Blizzard per chi volesse approfondire tutti i dettagli dell'aggiornamento.