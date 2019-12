Persona 5 Royal: uscita in occidente a febbraio 2020?

Ci eravamo lasciati pochi giorni fa con la notizia della classificazione australiana di Persona 5 Royal, titolo già disponibile ormai da qualche settimana in Giappone. Secondo alcuni listini comparsi nella giornata di oggi, in particolare, potremmo avere presto la data d’uscita per la versione occidentale di Persona 5 Royal. In particolare si tratterebbe dei PlayStation Store rispettivamente dell’Indonesia e del Taiwan, che riporterebbero il mese di febbraio 2020 come finestra d’uscita per la versione occidentale del gioco.

Chiaramente al momento queste rimangono solo indiscrezioni (nonostante siano altamente attendibili, essendo provenienti dal PlayStation Store), pertanto non ci resta che attendere un’eventuale conferma o smentita dalla stessa compagnia Koei Tecmo, che siamo certi non tarderà a venire nel corso delle prossime settimane.

Ricordiamo, tra le altre cose, che domani è previsto l’evento di Persona 5: The Animation, che rappresenterà verosimilmente una buona occasione per annunciare nuovi dettagli in merito. Nel frattempo vi ricordiamo che Persona 5 Royal è previsto in esclusiva per PlayStation 4, apportando diversi contenuti inediti rispetto all’episodio originale.

E voi, che ne pensate di questo porting? Avete già giocato al titolo originale? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!