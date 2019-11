Persona 5 Scramble: il nuovo trailer introduce Ryuji

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo assistito al rilascio di nuovo materiale per Persona 5 Scramble: Phantom Strikers. In particolare, durante questa settimana è stato introdotto il personaggio di Sophie, che farà parte dei Ladri Fantasma.

Durante la giornata di oggi, invece, Atlus in collaborazione con Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo trailer per Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, che si focalizza in particolare sul personaggio di Ryuji Sakamoto, personaggio già presente in forma giocabile all’interno dell’originario titolo, doppiato da Mamoru Miyano. Non ci resta dunque che lasciarvi al trailer di presentazione in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers offrirà, come si evince anche dal trailer di oggi, un avanzato e raffinato sistema di combattimento, che riuscirà a soddisfare anche i giocatori più esigenti. Vi ricordiamo che Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers rappresenterà il sequel diretto (in termini narrativi) del titolo originale, e sarà disponibile il 20 febbraio 2020 in esclusiva per PlayStation 4 e Nintendo Switch limitatamente al Giappone, mentre per la data occidentale ancora non sono state rilasciate informazioni precise.

Non ci resta dunque che attendere aggiornamenti da Koei Tecmo in merito, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane. E voi, su quale console lo giocherete? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!