PES 2020: Euro 2020 sarà inserito come DLC gratuito

PES 2020 a seconda di molti videogiocatori, il titolo calcistico più bello dell’anno battendo a mani basse il suo rivale storico Fifa. Quest’anno Konami effettivamente è riuscita a sfornare un prodotto decisamente valido che è riuscito a far divertire migliaia di persone in tutto il mondo. Recentemente gli sviluppatori hanno festeggiato i 25 anni del brand introducendo Serie Momenti Gloriosi, una vera e propria raccolta di scene calcistiche indimenticabili che hanno accompagnato nella vita grandi e piccoli.

Quest’anno, come tutti ben sappiamo, si terranno i tanto attesi europei (salvo ovviamente imprevisti causati dall’epidemia di Coronavirus). Konami ha annunciato che il DLC Euro 2020 di PES 2020 sarà disponibile a partire dal prossimo 30 aprile. Tutti i possessori del titolo giapponese potranno scaricare l’espansione gratuitamente mentre, per chi non possiede il gioco di calcio, potrà comprare questa speciale edizione sportiva in edizione limitata. L’iniziativa è aperta per ora solo per i possessori di PlayStation 4, non sappiamo ancora se verrà proposta anche per Xbox One e PC. Qui di seguito potete vedere la versione retail dell’espansione. Come vi sembra?

L’espansione avrà al suo interno tutte e 55 le nazionali che parteciperanno ad Euro 2020 e le rispettive tenute originali, verrà aggiunto lo stadio di Wembley e lo St. Petersburg Arena di San Pietroburgo. Oltre a questo verranno aggiunte diverse novità per sponsorizzare uno degli eventi più importanti del mondo. Se siete quindi possessori di PES 2020 questo è sicuramente una espansione importante che migliorerà sicuramente l’esperienza di gioco.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando al titolo di Konami? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità su PES 2020.