PES 2020: annunciata Serie Momenti Gloriosi per festeggiare i 25 anni

Chiunque nato a cavallo tra gli anni 80 e 90 avrà giocato a Pro Evolution Soccer. Rilasciato in Giappone il 21 luglio del 1995, il titolo calcistico per eccellenza targato Konami ha creato e diviso amicizie di ogni tipo. Quest’anno la saga compirà ben 25 anni e PES 2020 ha deciso di aggiornarsi ed annunciare una nuova serie per festeggiare il proprio compleanno.

Konami ha deciso di inaugurare quindi la campagna con l’introduzione di Serie Momenti Gloriosi, una vera e propria raccolta di scene calcistiche indimenticabili che hanno accompagnato nella vita grandi e piccoli. Ogni Momento Glorioso celebra una precisa partita significativa di un calciatore, includendo inoltre una carta con immagine relativa del match in questione con relative statistiche annesse. A segnare l’esordio dell’iniziativa è il Momento Glorioso di Diego Armando Maradona, che vi consente di rivivere la celebre finale di Coppa del Rey del 1983 vinta dai catalani per 2 reti a 1 contro il Real Madrid. Si tratta a tutti gli effetti del primo dei tanti momenti che PES 2020 porterà nelle case di tutti gli appassionati del titolo targato Konami. Qui di seguito potete vedere quelli che per ora sono stati annunciati.

Oliver Kahn (Bayern Monaco) – Partita gloriosa: 09/02/2002

Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Monaco) – Partita gloriosa: 13/06/1981

Giovane Élber (Bayern Monaco) – Partita gloriosa: 17/05/2003

Carles Puyol (Barcellona) – Partita gloriosa: 17/05/2006

Xavi (Barcellona) – Partita gloriosa: 27/05/2009

Andres Iniesta (Barcellona) – Partita gloriosa: 06/05/2009

La campagna proseguirà per tutto l’anno in corso con nuovi calciatori e momenti gloriosi per festeggiare il 25esimo anniversario del brand. Konami inoltre si unisce anche ai festeggiamenti del Bayern Monaco per il suo 120esimo anniversario includendo nel Data Pack 5.0 di PES 2020 il nuovo kit commemorativo del team tedesco.

Cosa ne pensate di questa notizia? Quali calciatori e momenti gloriosi pensate che inseriscano? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutti i dettagli riguardanti il titolo targato Konami che ricordiamo essere già in commercio dal 10 settembre scorso per PC, PlayStation 4 e Xbox One.