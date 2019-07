Plants vs Zombies 3 disponibile in pre-alpha, ecco i requisiti e tutti i dettagli

Plants vs Zombies 3 è disponibile in versione pre-alpha: ecco tutti i dettagli annunciati fino a questo momento da EA e Popcap Games.

L’amata serie di Popcap Games torna con un terzo capitolo: parliamo ovviamente di Plants vs Zombies 3. Electronic Arts ha infatti annunciato che il gioco è ora in sviluppo e che è possibile testarlo sotto forma di pre-alpha. Attraverso il sito ufficiale, inoltre, sono stati dati vari altri dettagli. Vediamoli insieme.

Per iniziare, gli sviluppatori spiegano che il loro obbiettivo con Plants vs Zombies 3 è di portare varie novità divertenti. Con la pre-alpha Popcap Games desidera ricevere il feedback dei giocatori così da migliorare l’opera: proprio per questo tutti i contenuti presenti in questa prova sono da considerarsi non definitivi e potenzialmente soggetti a variazioni in ogni istante. La data di uscita, inoltre, non è ancora stata definita.

La pre-Alpha di Plants vs Zombies 3 è attualmente disponibile solo su dispositivi Android: nello specifico, serve un device con caratteristiche uguali o superiori a un Galaxy S7, con SO Android 6.0 (Marshmallow) o superiore. Questa prova non è quindi disponibile per iOS. Il numero di download è limitato, ma anche se non è possibile accedere si può ritentare un altro giorno. I dati di gioco, inoltre, potrebbero essere cancellati in ogni momento, in seguito ad aggiornamenti.

Ovviamente la pre-alpha di Plants vs Zombies 3 è completamente gratuita e non contiene microtransazioni. Altre informazioni saranno rilasciate più avanti. Se si vuole avere una chance di partecipare a questa prova, è necessario iscriversi alla newsletter a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate?