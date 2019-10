PlayStation 4: ecco le Promo di Ottobre, valide ancora per poco

La febbre per la next-gen sta colpendo un po’ tutti ma l’attesa è ancora lunga. Nel frattempo, possiamo divertirci con l’ampio parco titoli di questa generazione, in particolar modo nel caso di PlayStation 4. Se ancora dovete acquistare la console o, molto semplicemente, volete godervi i prossimi mesi al meglio passando a PS4 Pro, potete farlo grazie a questi interessanti sconti.

Sony Interactive Entertainment, infatti, ha da poco annunciato una nuova grande Promo di Ottobre, che sarà disponibile fino al 3 novembre 2019. Gli sconti coinvolgono console, periferiche e anche bundle molto recenti. Sony ha anche condiviso un video dedicato, che potete vedere qui sotto.

Per quanto riguarda le offerte, le più interessanti sono le seguenti:

Non si tratta però di tutte le offerte disponibili; se siete interessati a scoprire la lista completa degli sconti a tema PS4 della Promo di Ottobre, vi basta raggiungere il sito ufficiale di Sony PlayStation a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate? Volete concludere la generazione attuale al meglio con la console giapponese, oppure siete già forniti da tempo di una PS4?

Potete acquistare una PS4 in questo momento anche su Amazon: la trovate a questo indirizzo in un bundle unico ora in offerta a tempo limitato, non fatevelo sfuggire.