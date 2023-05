Siete alla ricerca di una PlayStation 5 e state aspettando l‘occasione perfetta per acquistarla a un buon prezzo? Ebbene, il momento propizio è arrivato, dato che grazie a un coupon offerto da eBay la console potrà essere vostra a soli 478,00€!

Inserendo il codice sconto “MAGGIO23EDAYS” al momento del pagamento, infatti, otterrete un ribasso del 15% sul prezzo di listino. Alla fine risparmierete ben 84,51€ rispetto ai 563,40€ originariamente richiesti per la PS5 Standard Edition. Niente male, no?

Considerando quanto sia raro trovare la PS5 in sconto, soprattutto nella versione Standard, ovvero quella con lettore disco, si tratta di un’occasione davvero imperdibile. Le scorte sono limitate, giacché vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Grazie al lettore disco potrete non solo giocare ai nuovi titoli in uscita in formato fisico (che, si sa, mantengono ancora il loro fascino), ma anche a tutti i videogiochi appartenenti alla scorsa generazione. La PS5 gode, infatti, di retrocompatibilità con la PS4, rappresentando l’occasione perfetta per recuperare le opere che non siete riusciti a godervi al loro tempo.

Vi ricordiamo poi che la PS5 dispone di componenti hardware potentissimi, nonché progettati appositamente per offrire prestazioni senza precedenti su console. Avrete modo, infatti, di ammirare i videogiochi di nuova generazione in 4K, sfruttando anche tecnologie come il Ray Tracing per godere di grafiche ancor più realistiche e mozzafiato. Da non dimenticare, infine, lo spettacolare DualSense incluso nella confezione, che rappresenta senza dubbio il controller più performante sul mercato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata alla PS5 Standard Edition. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

