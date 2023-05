Se siete alla ricerca di un’ottima occasione per acquistare una splendida PlayStation 5 e, al contempo, desiderate risparmiare qualche soldo sull’acquisto, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata alle nuovissime offerte di eBay che, grazie ai suoi “edays”, si sta proponendo con 10 giorni di offerte da capogiro, tra cui rientra anche la splendida console Sony!

E così, grazie a queste offerte, potrete acquistare PlayStation 5, in versione Digital (attenzione: parliamo della console priva del vano disco, e funzionante esclusivamente con giochi in versione digitale!), al prezzo straordinario di soli 424,15€, e questo grazie all’utilizzo, in fase di pagamento, del coupon sconto MAGGIO23EDAYS!

Si tratta di un’offerta davvero imperdibile, che vi permetterà di acquistare una console davvero eccezionale e che, seppur provvista del vano disco, non vi impedirà di giocare ad alcun titolo presente nella straordinaria libreria Sony!

Va poi considerato che, tra credito PlayStation Store spesso in sconto, e tra le numerose offerte che oggi come oggi, affollano lo store digitale Sony, giocare con soli titoli digitali non è solo possibile ma anche molto conveniente, e dunque se la vostra intenzione è quella di acquistare una PlayStation 5 ad un prezzo impareggiabile, è indubbio che questa sia l’occasione che fa per voi!

Detto questo, è ovvio che l’acquisto della console debba essere tempestivo, sia perché il prezzo proposto è ottimo, sia perché è è plausibile che, già nel corso delle prossime ore, questo stock di console vada ben presto esaurito!

Onde evitare di restare senza, dunque, vi invitiamo a fiondarvi sulla pagina che eBay sta dedicando a questa promozione, mettendo subito nel carrello la console e procedendo, quanto prima, alla conferma del pagamento, prima che PS5 vada esaurita.

N.B. Ricorda di inserire il coupon sconto MAGGIO23EDAYS al momento del pagamento!

