Siete interessati a mettere le mani sopra l’ambitissima PS5? Se avete risposto affermativamente vi farà decisamente piacere sapere che è ora attualmente disponibile in pronta consegna su GameStop. Esatto, avete capito bene: cliccando il seguente link potrete fare vostra PlayStation 5 o PS5 che dir si voglia e regalarvi così il prodotto più ambito del momento. Il consiglio è ovviamente quello di fare in fretta, dato che le scorte molto probabilmente dureranno decisamente poco.

» Vedi l’offerta su PS5 «

Le PlayStation 5 sono attualmente in vendita in accesso prioritario per gli utenti GS Pro Club fino alle 15:30 di mercoledì 18/01, dopo di che diventeranno disponibili all’acquisto anche per tutti gli altri, sempre che non vadano esaurite prima. Per poter mettere le mani sopra PS5 il prima possibile vi basterà iscrivervi al GS Pro Club per 16.99 euro e ricevere così per un anno, oltre alla possibilità di acquistare ora PS5 in pronta consegna, anche tanti altri vantaggi come sconti sull’usato e l’accesso a promozioni esclusive. Un qualcosa di perfetto, insomma, da abbinare insieme alla desideratissima PlayStation 5.

Le offerte non si esauriscono ovviamente alla possibilità di fare propria PS5 in pronta consegna da GameStop: sul mercato esistono infatti anche numerose altre occasioni. Vi invitiamo quindi ad iscrivervi anche a quelli che sono i nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Il tutto per rimanere sempre aggiornati sulle migliori scontistiche e non perdervi neanche una singola offerta! Di seguito, invece, potete comodamente trovare l’ambitissima console disponibile su GameStop.

