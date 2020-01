PlayStation 5 non sarà retrocompatibile con PS3?

Mentre attendiamo nuove informazioni ufficiali su Playstation 5, sul web si continua a discutere di tutto ciò che gli appassionati si aspettano dalla console di prossima generazione di Sony. Una delle poche conferme che abbiamo su PS5 riguarda la retrocompatibilità con PlayStation 4, ma a detta di un noto insider sembra che il tutto si fermerà solamente all’attuale generazione videoludica, andando ad escludere il parco titoli di PS3.

Questo insider è Tidux, che durante lo scorso pomeriggio ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un breve e pungente post per dire la sua sulla questione. “Non aspettatevi che PlayStation 5 sia retrompatibile con PS3” recita il suddetto tweet del ragazzo.

Metal Gear Solid 4 (2008)

La breve frase pubblicata da Tidux lascia spazio a molte speculazioni, non è chiaro se l’insider si riferisca a una retrocompatibilità su disco o se PlayStation 5 proporrà in un modo o nell’altro la possibilità di giocare ai titoli di PS3 in digitale. Di una cosa si è certi al momento attuale, c’è ancora molto da svelare su PS5 e i dubbi degli appassionati sono sempre di più.

Questo è solo l’ultimo dei rumor e delle voci di corridoio sulla console di prossima generazione Sony che infestano la rete in questo periodo; ma per ora la compagnia giapponese non ha ancora proferito parola su un momento preciso in cui verrà mostrata al mondo intero PS5. Cosa pensate dell’ultimo tweet di Tidux? Vedete possibile che PS5 sia retrocompatibile solamente con PS4?