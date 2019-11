PlayStation Academy, mettevi alla prova e vincete premi unici

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che oggi, mercoledì 20 novembre 2019, nasce PlayStation Academy. Si tratta di una piattaforma online che permetterà ai videogiocatori di mettersi alla prova e testare la propria cultura videoludica riguardo ai grandi giochi PlayStation. Quel che ci attende è un “piano di studi” costruito su dieci grandi videogame, così da poter approfondire la propria conoscenza e cercare di vincere dei premi.

Per partecipare al concorso ci si deve registrare sul sito ufficiale entro il 10 aprile 2020 e rispondere alle 5 domande previste su ogni videogame. Se riuscirete a rispondere correttamente a tutti i quesiti, potrete partecipare a un esclusivo sorteggio che mette in palio:

Un viaggio a Londra (accesso a un corso di inglese e visita degli studi di sviluppo di Media Molecule)

Una PS4 Pro Limited Edition

Un Mega Pack PS VR

Ovviamente un’Academy annovera docenti di alto livello. PlayStation Academy potrà contare sull’aiuto di vari giornalisti ed esperti del settore che dovranno formulare le domande per ogni esame e valutare la cultura di ogni candidato. Tra questi, ci sarà anche il nostro Managing Editor Yuri Polverino!

Non finisce qui, però, perché i premi suddetti non sono gli unici a disposizione. A cadenza bisettimanale ci sarà un nuovo panel di domande dedicate a uno dei giochi PlayStation. Ogni utente potrà rispondere alle cinque domande e, completando il questionario correttamente, si accederà in automatico a un sistema di vincita casuale.

Un secondo metodo per vincere premi è invece l’invio di una foto nella quale siete raffigurati voi e il gioco in esame; anche in questa caso si avvierà in automatico il sistema di vincita casuale e si potrò scoprire subito l’esito. In entrambi i casi, i premi sono i seguenti:

Card PS Store da 10€ (50 in totale disponibili)

Card PS Store da 20€ (26 in totale disponibili)

Card PS Store da 50€ (10 in totale disponibili)

Card PS Store da 100€ (4 in totale disponibili)

PS Plus 12 mesi dal valore di 59.99€ (5 in totale disponibili)

PS Now 12 mesi dal valore di 59.99€ (5 in totale disponibili)

Diteci, siete veri gamer? Vincerete un premio con la PlayStation Academy?