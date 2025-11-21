Su Amazon trovate un'offerta imperdibile sul bundle PS5 edizione digitale con EA SPORTS FC 26. Questa console dal design slim include 825 GB di memoria, un'unità SSD ad altissima velocità e la retrocompatibilità con i giochi delle generazioni precedenti. Il bundle è disponibile a 349,99€ invece di 499,99€, permettendovi di risparmiare e vivere ogni contrasto, passaggio e gol con le coinvolgenti funzionalità del controller DualSense incluso nel gioco EA SPORTS FC 26.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Bundle PS5 Digital con EA Sports FC 26, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bundle rappresenta la soluzione ideale per chi desidera entrare nel mondo PlayStation 5 senza spendere una fortuna, approfittando di uno sconto del 30% che lo rende particolarmente accessibile. Si rivolge agli appassionati di calcio virtuale che vogliono vivere l'esperienza di EA SPORTS FC 26 sfruttando le innovative funzionalità del controller DualSense, che trasforma ogni partita in un'esperienza immersiva grazie al feedback tattile avanzato. L'edizione digitale è perfetta per chi preferisce la comodità del download immediato dei giochi, eliminando la necessità di gestire dischi fisici e godendo di una console dal design ancora più elegante e compatto.

Con i suoi 825 GB di memoria SSD ultra-veloce, questa PS5 soddisfa le esigenze di chi cerca tempi di caricamento ridottissimi e prestazioni al top. La retrocompatibilità vi permette di recuperare e potenziare i titoli PS4 della vostra libreria, rendendola l'acquisto perfetto anche per chi già possiede giochi della generazione precedente.

Che siate giocatori occasionali in cerca di intrattenimento sportivo o gamer più dedicati che vogliono scoprire il catalogo PlayStation, questo bundle a 349,99€ invece di 499,99€ offre un punto d'ingresso eccezionale nell'ecosistema next-gen, garantendovi ore di divertimento immediato con uno dei franchise sportivi più amati.

Con uno sconto del 30% rispetto al prezzo originale, questo bundle rappresenta un'occasione imperdibile per entrare nel mondo next-gen e godervi EA SPORTS FC 26 con le innovative funzionalità del controller DualSense. Un investimento eccellente per gli appassionati di calcio e gaming!

