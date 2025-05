PlayStation dice definitivamente addio a una delle sue icone

L'evoluzione del panorama videoludico di PlayStation ha lasciato dietro di sé vittime illustri, e tra queste sembra esserci anche uno dei personaggi più amati della generazione PS3. Sackboy, l'iconico protagonista di LittleBigPlanet, è stato silenziosamente rimosso dall'introduzione ufficiale di PlayStation Productions, segnando simbolicamente un distacco definitivo da una delle mascotte più riconoscibili del brand Sony. Questa scoperta, fatta da alcuni spettatori attenti durante la visione della recente pellicola di Until Dawn, rappresenta l'ultimo capitolo di un progressivo abbandono di un franchise che per anni ha rappresentato la creatività e l'originalità di PlayStation.

Sono trascorsi quasi undici anni dall'ultima uscita principale di LittleBigPlanet, un periodo in cui il franchise è scivolato lentamente nell'oblio. La recente rimozione di LittleBigPlanet 3 dal catalogo PS Plus Extra/Premium e dal PlayStation Store, accompagnata dalla chiusura definitiva dei suoi server, sembra aver posto la parola fine a questa saga. Anche lo spin-off Sackboy: Una grande avventura, disponibile su PS5, PS4 e PC, non è riuscito a riportare in auge il personaggio.

Il confronto tra l'introduzione di PlayStation Productions vista ad agosto 2023 con il film di Gran Turismo e quella mostrata con Until Dawn rivela un cambiamento significativo: Sackboy non compare più tra i personaggi simbolo del marchio. Mentre Ellie, Kratos, Aloy, Nathan Drake, Jin Sakai, Ratchet & Clank e persino i protagonisti di Twisted Metal mantengono il loro posto, il piccolo eroe di stoffa è stato completamente eliminato dalla presentazione.

Il tramonto silenzioso di un'icona

Questa decisione appare ancora più significativa considerando le difficoltà che sta attraversando Media Molecule, lo studio creatore della saga. Anche Dreams, altra IP innovativa dello stesso team, ha cessato di ricevere aggiornamenti e la sua versione PC è stata cancellata.

L'ascesa meteorica di Astro Bot sembra essere la chiave di lettura di questa transizione. Il piccolo robot protagonista dell'ultimo successo di Team Asobi si è guadagnato il GOTY 2024 e ha conquistato i possessori di PS5 con un titolo che appartiene allo stesso genere di LittleBigPlanet, sebbene con approcci differenti. La strategia di Sony appare chiara: consolidare Astro Bot come nuova mascotte ufficiale del brand, una scelta che evidentemente non prevede la coesistenza con Sackboy.

Con Media Molecule in difficoltà, sebbene stia lavorando a un nuovo progetto non ancora annunciato, e i server di LittleBigPlanet 3 definitivamente spenti su PS4 e PS3, l'unica testimonianza rimasta dell'eredità di Sackboy è rappresentata dallo spin-off sviluppato da Sumo Digital. Un epilogo amaro per una serie che ha rappresentato l'apice della creatività ludica sulla piattaforma Sony, permettendo ai giocatori di creare, condividere e sperimentare in un universo di possibilità virtualmente infinite.

La sparizione di Sackboy dall'intro ufficiale di PlayStation Productions non è quindi solo una questione estetica, ma riflette un cambiamento profondo nella strategia di Sony riguardo ai suoi franchise storici. Mentre nuovi titoli come Astro Bot vengono spinti al centro della scena, altre serie vengono gradualmente archiviate, in un ciclo di rinnovamento che, se da un lato è necessario per l'evoluzione del brand, dall'altro lascia un senso di nostalgia nei veterani della piattaforma.