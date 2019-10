PlayStation Now, rimosso lo slogan per violazione di copyright

Sony ha dovuto rimuovere lo slogan copiato da Xbox Game Pass perché ha violato il copyright di Microsoft dal servizio PlayStation Now!

PlayStation Now, il servizio on demand che raccoglie tutti i nostri giochi PlayStation preferiti, ha avuto qualche problema di violazione copyright ultimamente. Come ricorderete, poco tempo fa Sony aveva inserito sulla pagina ufficiale di PlayStation Now lo slogan copiato da Xbox Game Pass di Microsoft: “Discover your next favorite game“.

Peccato che lo slogan fosse stato registrato da Microsoft e di conseguenza, la multinazionale è stata costretta a rimuoverlo sostituendolo con uno completamente diverso: “New adventures whenever you want them“.

Ricordiamo che con il servizio PlayStation Now abbiamo a disposizione una libreria molto interessante con i migliori giochi e titoli tripla A degli ultimi anni. Ricordiamo inoltre, il corposo taglio di prezzo del servizio che è diventato da ottobre 9,99 euro per il mensile, 24,99 euro per il trimestrale e 59,99 euro per l’annuale. La mossa di Sony, punta ovviamente a rendere il servizio più competitivo, specie nei confronti di Xbox Game Pass, che costa appunto 9,99 euro al mese.

Nel corso di quest’ultimo periodo abbiamo infatti notato come il servizio si stia avvicinando sempre più al suo avversario con una filosofia all-you-can-play, e una limitazione delle esperienze in streaming in favore dei titoli PS4 scaricabili in locale. Attualmente, PlayStation Now, dispone della più grande raccolta di giochi per console, grazie a oltre 700 titoli disponibili. Grazie alla tecnologia di gioco basata su cloud, PlayStation Now offre agli abbonati la possibilità di scegliere come accedere ai contenuti. I giocatori possono scegliere di riprodurre in streaming centinaia di giochi per PS4, PS3 e PS2, disponibili sui loro dispositivi PS4 o PC, o di scaricare oltre 300 giochi per PS4.

Ricordiamo inoltre l’annuncio dell’inclusione nel servizio di quattro giochi di primo piano: God of War, Infamous: Second Son, GTA 5 e Uncharted 4.

Il servizio PlayStation Now si sta riprendendo secondo voi? O è ancora in alto mare?