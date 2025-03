PlayStation Portal: ora puoi giocare a titoli PS1 e PSP senza avere una PS5

La trasformazione di PlayStation Portal sta avvenendo silenziosamente, ma con passi significativi che potrebbero cambiare il suo posizionamento nel mercato dei dispositivi portatili. Lanciato originariamente come accessorio complementare alla PS5, il dispositivo handheld di Sony sta gradualmente acquisendo maggiore indipendenza grazie all'espansione del servizio di cloud streaming. Un recente aggiornamento ha portato oltre 30 titoli classici di PS1 e PSP direttamente sul Portal, permettendo agli abbonati Premium di giocare a questi titoli senza la necessità di possedere una console domestica. Questa evoluzione segna un cambio di rotta importante nella strategia di Sony per il suo dispositivo portatile.

Un catalogo retrogaming che cambia le carte in tavola

Secondo quanto riportato da TrueTrophies, i possessori di PlayStation Portal con abbonamento attivo a PS Plus Premium possono ora accedere a quasi l'intera libreria di giochi PS1 e PSP disponibili sul servizio. Titoli iconici come Ape Escape, Twisted Metal e Abe's Oddysee sono ora fruibili ovunque ci si trovi, con la sola necessità di una connessione WiFi funzionante.

Questa espansione rappresenta un notevole passo avanti rispetto alla beta di cloud streaming avviata lo scorso novembre, esattamente un anno dopo il lancio del dispositivo. Prima di questo aggiornamento, il catalogo di giochi streamabili era limitato esclusivamente a titoli PS5, nonostante comprendesse già oltre 120 giochi.

È interessante notare come Sony stia progressivamente posizionando il Portal come qualcosa di più di un semplice accessorio. Gli utenti del PlayStation Plus Premium possono ora giocare a un numero significativo di titoli senza possedere una PS5, trasformando il concetto originale del dispositivo. Questo cambiamento di approccio potrebbe essere una risposta alle critiche iniziali ricevute dal Portal al momento del lancio, quando venne considerato eccessivamente limitato nelle sue funzionalità.

Nonostante l'importante aggiornamento, alcuni titoli notevoli rimangono ancora assenti dal servizio di streaming sul Portal. Giochi come Worms, Worms Armageddon, Grandia e Harvest Moon Back To Nature non sono attualmente disponibili per lo streaming cloud sul dispositivo portatile. Anche alcuni titoli PSP come Disney's Up e Toy Story 3 non possono essere utilizzati senza una PS5.

Il timing di questa espansione risulta particolarmente strategico considerando il panorama competitivo che si sta delineando. Con l'arrivo del Nintendo Switch 2 previsto per quest'anno e le voci di un possibile dispositivo portatile standalone da parte di Xbox nello stesso periodo, Sony sembra voler rafforzare la propria presenza nel settore delle console portatili.

Nonostante le limitazioni inizialmente criticate, è importante ricordare che il Portal ha goduto di un successo commerciale significativo al lancio (ora si può trovare facilmente su Amazon), risultando esaurito presso la maggior parte dei rivenditori per un periodo considerevole. Questo dimostra come esista un mercato potenziale importante per questo tipo di dispositivo nell'ecosistema PlayStation.