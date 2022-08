Anche un brand forte come PlayStation può essere vittima delle oscillazioni del mercato, soprattutto in un periodo di grande incertezza come quello che stiamo vivendo. Questo però non significa che il board dirigenziale non voglia comunque tentare una risalita. I grafici, d’altronde, parlano chiaro: pur avendo vissuto un giugno 2022 decisamente forte, con un 3% in più a livello finanziario oltre maggio, c’è comunque un calo rispetto all’anno scorso, quando nello stesso periodo il colosso nipponico dichiarava un 10% in più a livello di vendite. Per questo motivo il deputy president e CFO della compagnia Hiroki Totoki ha presentato ad azionisti e investitori un piano di risalita.

Come primo punto, Totoki ha voluto analizzare la situazione attuale, che attenzione, non riguarda solamente il brand PlayStation ma un po’ tutto il settore dei videogiochi. “La crescita è stata rallentata, grazie al placarsi della pandemia da COVID-19”, le parole di Totoki dichiarate nella recente call tra azionisti e investitori. Per poter riuscire a sistemare i conti, Sony metterà in piedi un piano che porterà i giocatori a giocare di più e (ovviamente) a spendere di più. Il primo step sarà l’incremento dell’offerta di PS5, con il colosso nipponico che spera di poter aumentare la distribuzione delle sue console, che mira a portare più hardware nei negozi appena in tempo per la stagione natalizia. Il secondo, invece, è la promozione del nuovo PS Plus, lanciato in tutto il mondo appena prima dell’esate.

Ovviamente ci sono anche altri fattori che vanno presi in considerazione, come la release di nuovi videogiochi. Totoki ha citato espressamente l’arrivo di God of War Ragnarok, ma il gioco di casa Santa Monica sarà preceduto dal rifacimento del primo The Last of Us, esclusiva PS5, che potrebbe dare un’ulteriore spinta al forecast del colosso nipponico.

Infine, nella chiamata, Totoki non ha escluso un aumento di prezzo per PS5. “In questo momento non posso dirvi niente per quanto riguarda il prezzo della console”, le parole del CFO. La speranza è che il listino prezzi dei due modelli resi invariato, ma non è escluso che un aumento di prezzo non possa riguardare un eventuale modello hi end, come avvenuto con PS4. Ipotesi ovviamente, che vi invitiamo a prendere come tali.