Pokémon GO: arrivano Lugia e Ho-Oh

Il franchise di Pokémon ha vissuto delle settimane significative, grazie al lancio di Pokémon Spada e Scudo su Nintendo Switch avvenuto lo scorso 15 novembre, oltre a numerosi eventi di Pokémon GO, che si sono susseguiti durante questi ultimi giorni.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, Niantic ha annunciato rispettivamente l’arrivo di Lugia (di tipo Psico e Volante) e Ho-Oh (di tipo Fuoco e all’interno di Pokémon GO, con i raid a cinque stelle. Vi ricordiamo, tra le altre cose, che prossimamente arriverà su Pokémon GO la funzionalità Buddy Adventure, che è prevista per i primi mesi del 2020, nonostante non sia stata ancora comunicata una data d’uscita precisa da parte della compagnia di sviluppo.

Pokèmon Go vanta ad oggi più di 2 miliardi e mezzo di dollari di introiti.

L’evento di Pokémon GO riguardante Lugia e Ho-Oh sarà disponibile a partire da oggi, 20 dicembre, fino al prossimo 23 dicembre. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della compagnia di sviluppo Niantic, per conoscere i prossimi dettagli che caratterizzeranno questo titolo mobile nel corso dei prossimi mesi.

Vi ricordiamo, per chi fosse interessato, che Pokémon GO è attualmente disponibile al download gratuito su entrambi i sistemi operativi mobile, rispettivamente su iOS e Android.