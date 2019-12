Pokémon GO: presentata la modalità Buddy Adventure

Queste ultime settimane sono state assolutamente importanti per il franchise di Pokémon, grazie alla recente uscita di Pokémon Spada e Scudo, avvenuto lo scorso 15 novembre in esclusiva per Nintendo Switch, e il rilascio dell’aggiornamento di dicembre per Pokémon GO, il popolare titolo mobile a cura dei ragazzi di Niantic, che nel corso di queste settimane sta ricevendo numerosi eventi a tema. Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la compagnia di sviluppo Niantic ha mostrato un trailer per la modalità Buddy Adventure.

Non ci resta a questo punto che lasciarvi al trailer della modalità in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Come è possibile evincere dallo stesso video, inoltre, la modalità Buddy Adventure si avvarrà della realtà aumentata per sfruttare al meglio le potenzialità del titolo, riuscendo a vedere in tempo reale il proprio Pokémon. Al momento non è stata comunicata una data d’uscita per la modalità Buddy Adventure, pertanto non ci resta che attendere le prossime settimane per saperne di più a riguardo.

Ricordiamo che Pokémon GO è attualmente disponibile per entrambi i sistemi operativi mobile, rispettivamente iOS e Android. E voi, state ancora giocando a Pokémon GO a caccia di nuovi Pokémon? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!