Pokémon GO: confermato il Suicune Day

Niantic ha finalmente confermato l'atteso Suicune Day nel celeberrimo titolo mobile Pokémon GO: riuscirete o no a catturarlo?

L’efficiente macchina creata da Niantic con Pokémon GO non accenna minimamente a fermarsi e, inarrestabile, continua a organizzare un evento dopo l’altro. A poche settimane dall’introduzione del Team Rocket e dei relativi Pokémon oscuri, la celebre software house si appresta infatti a lanciare una giornata particolare dedicata ad uno dei leggendari più iconici della serie: Suicune.

Il prossimo 17 Agosto 2019 dalle 16:00 alle 19:00 il possente Pokémon apparirà infatti in tutti i raid di livello 5 presenti all’interno del titolo e, per l’occasione, Niantic rilascerà per la prima volta nel titolo la versione shiny o cromatica del leggendario. Questo evento, dalla durata di quindi tre ore, prende poco sorprendentemente il nome di Suicune Day.

A ottenere tale opportunità è stata l’intera community del titolo, che è riuscita a completare in tempo tutte le sfide globali del professor Willow lanciate in occasione del Pokémon GO Fest 2019 di Yokohama. Una volta raggiunti tali obiettivi Nantic ha subito annunciato la ricompensa per i fedeli giocatori del titolo, ossia il già citato Suicune Day.

Catturare Suicune non sarà però per nulla semplice, per riuscirvi vi consigliamo di preparare per bene le vostre squadre e raggruppare i vostri amici: un raid di livello 5 di Pokémon GO non è assolutamente affrontabile in solitaria!

Che ne pensate di questa notizia, parteciperete al Suicune Day? Vi fa piacere la scelta di Niantic dell’iconico Pokémon o avreste preferito qualche altro leggendario da catturare per questo particolare evento di Pokémon GO? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo direttamente nei commenti!