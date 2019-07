Pokémon GO: oggi si terrà un evento globale dedicato al Team Rocket

Il Team Rocket ha finalmente fatto la sua temibile mossa su Pokémon GO: combattiamolo tutti insieme nell'evento globale di oggi!

Tanto tuonò che piovve: dopo diversi giorni di attesa e centinaia di messaggi criptici finalmente il Team Rocket ce l’ha fatta. La malvagia organizzazione criminale è infatti riuscita a conquistare finalmente Pokémon GO e ha deciso di sfidarci nella giornata di oggi, il 28 Luglio 2019.

L’evento globale, preceduto da un lungo conto alla rovescia, prevede infatti che tutti i Pokéstop saranno oggi occupati dalle reclute del Team Rocket dalle 16:00 alle 17:00. Un’ora in cui tutti gli utenti di Pokémon GO sono chiamati all’azione.

I giocatori più coraggiosi del titolo di Niantic potranno infatti sfidare durante tale lasso di tempo l’organizzazione criminale in qualsivoglia Pokéstop e fare conseguentemente la conoscenza dei Pokémon Ombra, di cui vi avevamo parlato più approfonditamente qualche giorno fa. Una volta catturata questa strana tipologia di mostriciattoli sarà successivamente possibile purificarli, ottenendo così un deciso boost alle statistiche del proprio Pokémon e una mossa carica completamente nuova.

Allo stato attuale non si sa ancora molto riguardo tale evento e non è quindi certo se verranno inseriti all’interno del titolo per l’occasione Pokémon completamente nuovi o loro varianti. Per saperne di più siamo quindi costretti ad attendere nuove notizie da Niantic, pardon dal Team Rocket, o ad aspettare l’inizio dell’evento vero e proprio.

Che ne pensate di questa notizia, scenderete in campo oggi per contrastare i malvagi esponenti del Team Rocket? Vi piace questa nuova dinamica introdotta all’interno dell’evergreen Pokémon GO? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo direttamente nei commenti!