Pokémon GO: in arrivo Pokémon Ombra e Purificati

Un dataminer ha scoperto in Pokémon GO un misterioso Pokémon Oscuro che apparirà come parte di un prossimo evento dedicato al Team Rocket.

Quest’estate sembra proprio che Niantic ci voglia dare dentro con la sua creazione Pokémon GO. Dopo le modifiche presto disponibili per gli scontri PvP e locali, quest’oggi è il turno di nuove tipologie di Pokémon soprannominate Pokémon Ombra e Purificati. Un dataminer ha infatti scoperto un misterioso Pokémon Oscuro che apparirà come parte di un prossimo evento dedicato al Team Rocket. Il dataminer ha rilasciato una schermata su Twitter raffigurante tale Pokémon. Vediamo nell’immagine infatti uno Psyduck con gli occhi rossi e un’energia viola che lo circonda. È possibile dare una prima occhiata al Pokémon poco qui sotto: First Look at Pokemon Go's Shadow Pokemon Revealed: https://t.co/n6pRthnLiv pic.twitter.com/zT4N5vEOx1 — Comicbook.com (@ComicBook) July 16, 2019 Leggi anche: Leggi anche: Borderlands 3: ecco il nuovo trailer “So Happy Together” I Pokémon Ombra potrebbero arrivare su Pokémon GO accompagnati da nuove meccaniche di gioco, forse legate all’evento imminente che vede come protagonista il Team Rocket. Mentre alcuni dei meccanismi che coinvolgono questa nuova tipologia di Pokémon sono sconosciuti, sappiamo che saranno più difficili da far salire di livello. Purificare un Pokémon Ombra gli farà ottenere una grande spinta alle statistiche e gli farà imparare una nuova mossa carica. Oltre a ciò, gli farà ottenere anche alcuni vantaggi permanenti ed un effetto di animazione speciale, insieme ad una nuova icona sulla pagina Pokémon. Leggi anche: Leggi anche: Pokémon Spada e Scudo: nuove critiche, ora alla community non piace l’acqua È stato scoperto inoltre, l’elenco completo di tutti i Pokémon Ombra e Purificati che saranno ottenibili durante l’evento in Pokémon GO: Drowzee, Hypno

Grimer, Muk

Cubone, Marowak

Houndoor, Houndoom

Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Politoed

Scyther, Scizor

Magikarp, Gyarados

Venonat, Venomoth

Oddish, Gloom, Vileplume, Bellossom

Hitmonchan

Growlithe, Arcanine

Psyduck, Golduck

Ralts, Kirlia, Gardevoir, Gallade

Abra, Kadabra, Alakazam

Larvitar, Pupitar, Tyranitar

Lapras

Cacnea, Cacturne

Weedle, Kakuna, Beedrill

Seedot, Nuzleaf, Shiftry

Magmar, Magmortar

Electabuzz, Electivire

Mareep, Flaaffy, Ampharos

Magnemite, Magneton, Magnezone

Bellsprout, Weepinbell, Victreebel

Sandshrew, Sandslash

Porygon, Porygon 2, Porygon Z

Wobbuffet

Turtwig, Grotle, Torterra

Ekans, Arbok

Koffing, Weezing

Meowth, Persian

Hitmonlee

Articuno

Misdreavus, Mismagius

Vulpix, Ninetales

Exeggcute, Exeggutor

Carvanha, Sharpedo

Omanyte, Omastar

Trapinch, Vibrava, Flygon

Bagon, Shelgon, Salamance

Beldum, Metang, Metagross

Zapdos

Nidoran, Nidorina, Nidoqueen

Nidoran, Nidorino, Nidoking

Stunky, Skuntank

Sneasel, Weavile

Gligar, Gliscor

Machop, Machoke, Machamp

Chimachar, Monferno, Infernape

Shuckle

Absol

Mawile

Moltres Con il Team Rocket all'orizzonte, i giocatori dovranno aspettarsi di vedere un sacco di Pokémon Ombra nel prossimo futuro. Forniremo ulteriori aggiornamenti su questo prossimo evento Pokémon man mano che i dettagli verranno resi noti.