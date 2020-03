Pokémon GO: un uomo di 77 anni viene fermato dalla polizia in Spagna

Dopo l’ultima iniziativa lanciata da parte di Niantic Labs che ha regalato ben 100 Pokéball, e le precedenti modifiche attuate per rendere Pokémon GO godibile anche restando a casa, sembra che i casi di cronaca legati a persone che infrangono i divieti imposti a causa del COVID-19 continuano a farsi sentire.

Dopo il caso che ha visto denunciato un ragazzo di 31 anni, il quale ha violato il regime di quarantena per andare a caccia di Pokémon, è stato registrato un nuovo caso che coinvolge, questa volta, un uomo di ben 77 anni. Il fatto è accaduto in Spagna, altro paese che sta affrontando una crisi simile alla nostra dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19.

Cazar #Pokemon, dinosaurios o cualquier otra criatura mágica está ⛔️ PROHIBIDO ⛔️ durante el Estado de Alarma. No pongas excusas y #QuedateEnCasa #ResponsabilidadSocial #COVID19 pic.twitter.com/L4U2xvGpU0 — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) March 23, 2020

L’uomo è stato bloccato dalla polizia di Madrid che in questi giorni sta attuando una serie di misure legate al blocco della città decise dal governo nazionale. Quest’ultima ha visto l’uomo girovagare per strada e lo ha subito interrogato chiedendogli il motivo della sua passeggiata. L’anziano signore, grande fan dei mostriciattoli più famosi del globo, si è giustificato affermando di essere a caccia di Pokémon. La polizia di Madrid non ha potuto fare altrimenti e ha dovuto multare l’uomo come da protocollo.

Il fatto è stato reso pubblico tramite una foto della multa data al settantasettenne. Quest’ultima è stata pubblicata su Twitter dallo stesso profilo della polizia municipale che ha anche scritto quanto segue: “La caccia ai Pokémon, ai dinosauri e tutte le altre creature magiche è severamente vietata”. L’anziano fan dei Pokémon è stato quindi multato alle ore 13:30 con la motivazione “caccia ai Pokémon”.

Infine, bisogna sottolineare che l’uomo ha corso un grande rischio, essendo per età, un soggetto molto esposto alle conseguenze peggiori previste dal contagio da coronavirus. E voi cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.