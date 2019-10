Pokémon Let’s Go: Game Freak non ha altri programmi per la serie

A quanto pare Game Freak non ha nulla in programma riguardo Pokémon Let's Go: la serie è quindi al momento quantomeno in pausa.

Tra poco meno di un mese faranno il loro esordio su Nintendo Switch Pokémon Spada e Scudo, con i due titoli di Game Freak che sono attesissimi da una moltitudine di fan del celebre brand. Nonostante tale grande attesa non è però la prima volta che la saga sbarca sulla piccola ibrida di casa Nintendo e, infatti, qualche anno fa sono usciti su Nintendo Switch Pokémon Let’s Go Pikachu e Evee.

I due titoli, degli spin-off sperimentali del filone principale, non hanno però riscosso il successo sperato ed, ad oggi, Game Freak non ha nessun piano per portare avanti tale serie.

Junichi Masuda, director e producer presso la software house, ha infatti dichiarato in un’intervista:” Al momento non ci sono particolari piani riguardanti Pokémon Lets’s Go, ma se i fan si faranno sentire staremo sicuramente ad ascoltarli”

Data per assodata la mancanza di progetti dello studio per tale spin-off, Shigeru Ohmori, director degli attesissimi Pokémon Spada e Scudo, ha inoltre aggiunto: “Noi cerchiamo sempre di fare in modo che i fan non sappiano cosa aspettarsi dai nostri prossimi progetti ma è in ogni caso sempre divertente fare remake o lavorare a cose su cui abbiamo già messo le mani. In ogni caso vogliamo anche fare cose nuove e dobbiamo quindi cercare di bilanciare entrambi questi nostri desideri”.

Che ne pensate di questa notizia, a voi sono piaciuti Pokémon Let's GO Pikachu e Eevee o per voi è giusto che Game Freak si concentri su altri progetti?