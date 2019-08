Pokémon Masters, uscito solo ieri è già l’applicazione più scaricata in 27 nazioni

Pokémon Masters risulta l'applicazione più scaricata al mondo per iPhone in ventisette nazioni. Un risultato davvero ragguardevole!

Annunciato per la pima volta da The Pokémon Company il 29 maggio di quest’anno, Pokémon Masters rappresenta la prima collaborazione tra l’azienda e lo sviluppatore di giochi per cellulari DeNA. Rilasciato ieri per iOS ed Android, risulta già essere l’applicazione più scaricata al mondo per iPhone in ventisette nazioni. A svelare la strepitosa partenza del nuovo gioco della serie Pokémon è stata Sensor Tower, compagnia che si occupa di monitorare il mercato mobile.

Il concetto dell’opera deriva dall’artista e designer della serie Ken Sugimori che ha proposto l’idea di avere tutti i personaggi della serie principale in un unico gioco. A quanto pare questa scelta, oltre ad un’attenta e studiata azione di marketing, ha fatto diventare Pokémon Masters, l’applicazione più scaricata al mondo in meno di 24h.

Pokémon Masters ha battuto sicuramente il risultato ottenuto dall’oramai “vecchio” Pokémon Quest, il quale debuttò in seconda posizione. Pokémon Masters è già primo in Giappone e a Hong Kong nelle classifiche dei ricavi, ma non in USA dove nella stessa classifica si trova soltanto in dodicesima posizione. Quest’ultimo è comunque un risultato migliore di quello di Pokémon Quest nello stesso mercato, che al lancio ottenne soltanto la 75esima posizione.

I dati riportati dalla compagnia Sensor Tower, non includono comunque il mercato Android il quale, è sicuramente molto più vasto e fornirà una base di utenti attivi sicuramente maggiore. Siamo certi che sentiremo parlare di Pokémon Masters ancora per molto tempo.

Voi avete scaricato il gioco? Come vi sembra?