Pokémon Masters: il Professor Oak è pronto a fare il suo debutto

Prima di appendere le Poké Ball al chiodo e dedicarsi allo studio dei Pokémon, il Professor Oak era un allenatore forte e molto affascinante. Ora il Professore della prima storica generazione si sta preparando per fare il suo ritorno sui campi di battaglia, per dimostrare tutte le sue abilità nel combattimento Pokémon all’interno del gioco per dispositivi mobile Pokémon Masters.

Il tutto è stato ufficializzato tramite il canale YouTube ufficiale di Pokémon, dove è stato pubblicato un trailer tutto dedicato al Professore Oak, il quale afferma che “dopo tutto questo tempo dedicato alle mie ricerche, è tempo di rivivere i vecchi tempi”. Oak verrà rilasciato all’interno di Pokémon Masters il giorno di San Valentino e sarà il secondo professore Pokémon introdotto nel titolo mobile dopo il professor Kukui della regione di Alola.

Attualmente non ci sono ancora indicazioni sul Pokémon che accompagnerà Oak al momento dell’inserimento nel titolo. Stando ad alcune speculazione degli utenti il professore della prima generazione potrebbe avere al suo fianco un Venosaur o un Blastoise, data la possibilità che DeNa dia Charizard al campione di Galar Dandel.

Non manca tanto al rilascio dei uno dei personaggi più iconici e amati dagli appassionati del mondo Pokémon. Finalmente potremo vedere in azione il Professor Oak in tutta la sua conoscenza dei mostriciattoli collezionabili. Siete curiosi di vedere come si presenterà Oak in Pokémon Masters?