Pokémon Spada e Scudo: pubblicato il trailer di lancio in italiano

Nintendo ha pubblicato sui propri canali Youtube ufficiali un nuovo trailer di lancio per Pokémon Spada e Scudo, titoli in arrivo a breve sul mercato.

Manca sempre meno al rilascio di Pokémon Spada e Scudo, i nuovi titoli che porteranno su Nintendo Switch l’ottava generazione dei mostriciattoli collezionabili di Game Freak. Questo nuovo viaggio che avrà inizio il prossimo 15 novembre, porterà gli allenatori di tutto il mondo ad esplorare l’immensa regione di Galar e le sue Terre Selvagge piene di Pokémon vecchi e nuovi.

Nel frattempo che gli appassionati attendono l’uscita delle due nuove versioni del brand, Nintendo ha pensato di pubblicare un nuovo trailer di lancio del gioco dellla durata di circa cinque minuti. Questo nuovo trailer mostra svariate nuove cutscenes ma anche diversi momenti di gameplay e fasi di gioco; in più ci fa dare un’occhiata generale al look e alle meccaniche introdotte in questa ottava generazione Pokémon.

Nelle scorse giornate intanto, si sono susseguiti diversi leak che hanno fatto velocemente il giro del mondo che potrebbero aver svelato con largo anticipo l’intera mappa di Galar, il Pokédex e tanti altri aspetti del videogame a moltissimi appassionati che si sono visti rovinare alcune sorprese. Nintendo ha fatto sapere di aver rintracciato uno dei colpevoli che stava dietro a questi leak, risalendo alla sua identità proprio tramite i propri account social.

Vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo usciranno il prossimo 15 novembre su Nintendo Switch. Manca veramente pochissimo al momento in cui gli allenatori di tutto il mondo dovranno scegliere il proprio nuovo starter e potranno cominciare questa nuova avventura. Avete visto il trailer di lancio? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.