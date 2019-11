Pokémon Spada e Scudo sono un successo, battuti solo da FIFA e COD in UK

Già da qualche giorno l’intera fanbase di Nintendo e Nintendo Switch si sta divertendo grazie ai nuovi titoli creati da GameFreak. Durante lo scorso venerdì, Pokémon Spada e Scudo hanno invaso i negozi (e le varie console) di tutto il mondo, rendendo ancora una volta questa saga un fenomeno di massa. Ovviamente le polemiche non sono mancate (tra review bombing e lamentele varie) ma, anche al di fuori di questo, le tanto amate esclusive Nintendo hanno saputo conquistare il mercato.

Stando alla classifica di vendite riguardante il territorio UK, il nuovo Pokémon Spada e Scudo è riuscito a convincere in maniera non indifferente i vari fan. Durante la scorsa settimana Pokémon Spada è riuscito ad posizionarsi in cima alle classifiche di vendita del territorio inglese diventando in breve tempo l’esclusiva Nintendo più di successo. Stando ai dati di vendita i nuovi capitoli della saga avrebbero superato di ben 60% le vendite di Let’s Go e di circa 30/40% le vendite della serie Bianco e Nero. Sole/Luna hanno venduto di più, circa del 40%, ma chiaramente erano venduti su una piattaforma più diffusa.

Vista la fama di questa saga possiamo affermare che i risultati non ci sorprendono affatto specialmente considerando l’hype generato in questi ultimi mesi. Tuttavia l’impresa di Pokémon Spada e Scudo non è sicuramente da lasciare in sordina, specialmente in un periodo nel quale le uscite grosse non tendono a mancare (vi ricordiamo che il gioco ha debuttato nei negozi insieme a Star Wars Jedi: Fallen Order). Chissà se questi risultati riusciranno a rimanere costanti anche durante le prossime settimane?

Fateci sapere cosa ne pensate voi di questi dati di vendita, come sempre, attraverso la sezione dei commenti. Inoltre fateci sapere quale delle due versioni avete acquistato e quale starter avete scelto! Vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo è attualmente disponibile in esclusiva per Nintendo Switch!