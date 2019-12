Pokémon Spada e Scudo: miglior lancio nella storia del franchise

Siamo ormai arrivati quasi ad un mese dal lancio di Pokémon Spada e Scudo, avvenuto lo scorso 15 novembre in esclusiva per Nintendo Switch, che hanno portato con sè la nuova ottava generazione di Pokémon, con un episodio della serie principale per la prima volta in assoluto su console casalinga.

Le vendite di Pokémon Spada e Scudo hanno registrato cifre da capogiro già dai primi giorni di lancio, con ben 2 milioni e 200 mila copie vendute ad oggi nel solo territorio giapponese.

In particolare, per quanto riguarda il mercato statunitense, entrambi i titoli sono rientrati nella Top 5 dei più venduti nel mese di novembre, con Pokémon Spada al terzo posto e Pokémon Scudo al quinto. Così facendo, entrambi i titoli hanno registrato, secondo quanto recentemente dichiarato da Mat Piscatella in un post sul suo account Twitter, il miglior lancio in assoluto per quanto riguarda il franchise negli Stati Uniti.

Le stesse cifre hanno permesso, parallelamente, a Nintendo Switch di aumentare le proprie vendite, distaccando ulteriormente quelle delle concorrenti come PlayStation 4, nel corso di queste settimane. E voi, quale versione avete scelto in particolare tra Pokémon Spada e Pokémon Scudo? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!