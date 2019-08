Pokémon Spada e Scudo: ecco il Team Yell, nuovi Pokémon e i rivali

Pokémon Spada e Scudo si mostrano ancora una volta, ora sono state svelate molte novità sul nuovo Team, sui rivali e su altri Pokémon unici.

Tra i grandi titoli in arrivo nei prossimi mesi per Nintendo Switch troviamo Pokémon Spada e Scudo. Ogni capitolo è sempre molto atteso ma quest’anno pare che il pubblico stia avendo alcune difficoltà ad accettare la nuova proposta di Game Freak. Le critiche non sono infatti mancate, sia a causa della volontà di non inserire un Pokédex Nazionale, sia per alcuni presunti limiti tecnici legati ad animazioni e resa dell’acqua.

The Pokémon Company ha ora rilasciato sul proprio canale YouTube ufficiale il nuovo trailer dedicato a Pokémon Spada e Scudo, il quale propone tante nuove informazioni sul gioco realizzato da Game Freak. Vediamo insieme.

Nel filmato possiamo vedere alcune nuove forme Pokémon esclusive di Galar:

Weezing di Galar

Categoria: Pokémon Velenuvola

Tipo: Veleno/Folletto

Altezza: 3,0 m

Peso: 16,0 kg

Abilità: Levitazione/???

Categoria: Pokemon Procione

Tipo: Buio/Normale

Altezza: 0,4 m

Peso: 17,5 kg

Abilità: Raccolta/Voracità

Categoria: Pokémon Sfrecciante

Tipo: Buio/Normale

Altezza: 0,5 m

Peso: 32,5 kg

Abilità: Raccolta/Voracità

Inoltre è stato introdotto il Team Yell: il loro obbiettivo è fare in modo che Mary diventi Campionessa e per questo fanno in modo di mettere i bastoni tra le ruote a tutti gli altri allenatori, voi compresi.

Ci sono poi i rivali, Beet e Mary. Il primo è sponsorizzato da Rose, la presidente della Lega Pokémon di Galar. È molto abile e ne va orgoglioso. Mary, invece, lotterà insieme al proprio Morpeko: ha molti fan e la sua strategia è sempre studiata nei minimi dettagli.

Vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo saranno disponibili a partire dal 15 novembre 2019 su Nintendo Switch. Diteci, cosa ne pensate di queste novità?