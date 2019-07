Pokémon Spada e Scudo: nuove critiche, ora alla community non piace l’acqua

Pokémon Spada e Scudo sono nuovamente al centro delle critiche della community: ora, ai fan non piace la resa dell'acqua di Galar.

Pokémon Spada e Scudo, oramai, non sono nuovi alle critiche dei giocatori. Tutto è iniziato con l’annuncio della mancanza del Pokédex Nazionale: a Galar, la nuova regione, non potremo trovare tutti gli ottocento (e più) Pokémon amati dai fan, ma solamente un ristretto gruppo.

È chiaro che i fan non hanno apprezzato la scelta: Game Freak, però, si è giustificata affermando che l’obbiettivo del team è di proporre animazioni e modelli di alta qualità e fedeltà; non sarebbe stato possibile farlo con quasi un migliaio di creature.

La community di Pokémon Spada e Scudo, però, ha replicato che era una menzogna e che i mostri tascabili visti nei trailer utilizzavano animazioni riciclate dai vecchi capitoli. Game Freak, a sua volta, ha risposto che non era affatto così. La situazione non potrà essere analizzata per bene fino a quando non ci sarà la possibilità di mettere le mani sul gioco, ma questo non significa che i giocatori vogliano sotterrare l’ascia di guerra.

Ora, infatti, gli utenti stanno criticando anche la resa delle superfici di laghi e fiumi, affermando che sembra più olio che acqua. Come potete vedere qui sotto, il Lapras non genera onde e schiuma sulla superficie dell’acqua quando si sposta.

Game Freak non ha ancora commentato questa nuova critica della community. Per ora pare proprio che Pokémon Spada e Scudo non stiano convincendo i giocatori sotto il profilo tecnico. Certo, c’è ancora tempo per apportare dei miglioramenti, ma quattro mesi non sono molti.

Vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo saranno disponibili a partire dal 15 novembre su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite (in commercio dal 20 settembre). Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che la community stia esagerando?