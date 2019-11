Pokémon Spada e Scudo: la colonna sonora di Toby Fox

Nel corso della giornata di oggi Game Freak ha annunciato che Pokémon Spada e Scudo conterrà una traccia musicale curata da Toby Fox.

È ufficiale, finalmente meno di una settimana ci separa dal lancio di Pokémon Spada e Scudo, i prossimi titoli di Game Freak, entrambi disponibili a partire dal prossimo 15 novembre, ovviamente in esclusiva per Nintendo Switch.

Proprio nella giornata di oggi, in particolare, Game Freak ha annunciato attraverso un video di The Pokémon Company che la colonna sonora di Pokémon Spada e Scudo sarà curata, almeno in parte, dal celebre Toby Fox, già ampiamente conosciuto per aver dato i natali all’RPG Undertale in qualità di sviluppatore. Lo stesso Fox ha curato la colonna sonora di Undertale, oltre quella di Little Town Hero, sempre realizzato dalla stessa Game Freak. Vi lasciamo dunque alla traccia che Toby Fox ha realizzato appositamente per Pokémon Spada e Scudo, augurandovi come sempre un buon ascolto.

Nell’ultima settimana appena trascorsa abbiamo assistito al rilascio di numerosi dettagli, riguardanti soprattutto i Pokémon di ottava generazione, e in particolar modo gli stadi evolutivi dei tre nuovi starter di tipo Erba, Fuoco e Acqua.

Vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo apporteranno diverse migliorie alla serie, in termini di gameplay e non solo. Il gioco introdurrà infatti le Dynamax e le Gigantamax, oltre alla funzione di Campeggio e tante altre novità che potrete scoprire all’interno della regione di Galar. E voi, quale versione prenderete tra Pokémon Spada e Scudo? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!