Pokémon TCG Pocket: il sistema di scambi viene rivoluzionato, ma non tutti saranno felici

Il sistema di scambio carte di Pokémon TCG Pocket si prepara a una rivoluzione che i giocatori attendevano da tempo, ma che arriverà con tempistiche decisamente più lunghe del previsto. L'app per dispositivi mobili, che ha superato i 100 milioni di download diventando un autentico fenomeno globale, finalmente abbandonerà uno dei suoi meccanismi più controversi: i gettoni di scambio.

Creatures e DeNA hanno infatti annunciato importanti modifiche che semplificheranno gli scambi, ma la lunga attesa fino all'autunno 2025 ha già sollevato critiche tra la community.

Una riforma attesa ma rimandata

Sin dal suo lancio nell'ottobre 2024, Pokémon TCG Pocket ha conquistato milioni di giocatori, ma il sistema di scambio introdotto a gennaio non ha mai soddisfatto pienamente le aspettative. La necessità di utilizzare gettoni speciali per scambiare le carte più rare ha rappresentato un ostacolo significativo per molti collezionisti.

La notizia più rilevante è che il sistema dei gettoni di scambio verrà completamente eliminato, sostituito dall'utilizzo esclusivo della sabbialuce, risorsa che si ottiene dalle carte duplicate. Questo cambiamento permetterà di scambiare liberamente anche carte di tre e quattro rombi e persino quelle di rarità una stella.

Tuttavia, c'è un dettaglio che ha deluso molti: l'implementazione di questa modifica avverrà solo alla fine dell'autunno 2025, costringendo i giocatori ad attendere quasi un anno intero prima di poter godere di questa libertà di scambio.

Le novità in arrivo nel sistema di scambio

Attualmente, le carte di uno o due rombi possono essere scambiate senza l'utilizzo di gettoni, una regola che rimarrà in vigore fino all'implementazione del nuovo sistema. Con l'aggiornamento autunnale del 2025, però, tutte le carte diventeranno scambiabili utilizzando esclusivamente la sabbialuce.

Gli sviluppatori stanno anche valutando di aumentare la quantità di sabbialuce ottenibile durante il gioco, considerando che questa risorsa sarà necessaria sia per gli scambi che per le funzioni di personalizzazione delle carte. Una buona notizia è che i gettoni di scambio accumulati non andranno persi: potranno essere convertiti in polvere iride quando il vecchio sistema verrà dismesso.

Un'altra importante innovazione sarà l'introduzione di una funzione per condividere la lista delle carte che si desidera scambiare, facilitando l'accordo tra utenti. Questo dovrebbe rendere il processo di scambio più fluido e accessibile.

Un'ulteriore novità che ha catturato l'attenzione dei giocatori è che il team di sviluppo sta considerando di permettere lo scambio di carte finora inaccessibili a questa funzione. In particolare, si parla delle carte di rarità due stelle e delle carte promozionali, attualmente impossibili da scambiare.

Se questa modifica venisse implementata, rappresenterebbe un cambiamento significativo nella filosofia del gioco, aprendo nuove possibilità per i collezionisti più accaniti che cercano di completare il proprio album digitale.