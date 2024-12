Pokémon TCG Pocket: la nuova espansione è in arrivo, preparate le clessidre

La Pokémon Company ha annunciato l'arrivo di una nuova espansione per Pokémon TCG Pocket il 17 dicembre. Il set "Mythical Island" introdurrà nuove carte, tra cui Mew EX, Purrloin, Serperior e Marshadow.

L'espansione arricchirà il gioco di carte collezionabili per dispositivi mobili, che ha già superato i 60 milioni di download su iOS e Android dal suo lancio a fine ottobre. Finora, ottenere Mew richiedeva la raccolta di tutte le 150 carte dei Pokémon originali di Kanto, ma con il nuovo set sarà più semplice.

Questa novità aumenterà significativamente il numero di carte disponibili nel gioco, offrendo ai giocatori più opzioni per personalizzare i propri mazzi e strategie. Sebbene la funzione di scambio delle carte tra giocatori non sia ancora stata implementata, l'introduzione di nuove carte renderà questa futura caratteristica ancora più rilevante.

L'espansione "Mythical Island" segna, quindi, un importante passo avanti per Pokémon TCG Pocket, dimostrando l'impegno degli sviluppatori nel mantenere il gioco fresco e coinvolgente per la sua vasta base di utenti.

Il fenomeno Pokémon ebbe inizio nel 1996 in Giappone, quando Satoshi Tajiri creò i primi videogiochi per Game Boy. L'idea nacque dalla sua passione infantile per la raccolta di insetti, che volle trasformare in un'esperienza videoludica. Il nome "Pokémon" è una contrazione di "Pocket Monsters", ovvero "mostri tascabili".

Una curiosità interessante riguarda proprio il Pokémon Mew, dato che fu aggiunto ai primi giochi all'ultimo momento, quasi come un "easter egg", da uno dei programmatori. Inizialmente, solo 151 persone al mondo sapevano della sua esistenza, creando un alone di mistero che contribuì enormemente alla popolarità della serie.

Nel corso degli anni, il franchise Pokémon ha continuato a evolversi e a espandersi. Oggi, con oltre 1000 creature diverse, resta una delle proprietà intellettuali più redditizie al mondo. L'avvento di giochi mobile come Pokémon GO e, più recentemente, Pokémon TCG Pocket, dimostra la capacità del brand di adattarsi alle nuove tecnologie, mantenendo vivo l'entusiasmo dei fan di tutte le età.