Pokémon Unite è il miglior gioco dell’anno ai Google Play Awards

Ormai siamo entrati nel vivo del periodo in cui vengono premiati i migliori giochi del 2021. Oltre ai celebri The Game Awards ci sono anche tutta una serie di premiazioni sparse per le ultime settimane dell’anno. Proprio di recente sono stati incoronati i vincitori dei Google Play Awards, e tra le molteplici categorie premiate non poteva mancare ovviamente anche il miglior gioco dell’anno; categoria vinta da Pokémon Unite.

È stata la stessa Google ad annunciare i vincitori dei Google Play Awards di quest’anno tramite un post pubblicato sul blog ufficiale dell’app store. A spuntarla nel premio più ambito è stato il MOBA con i Pokémon che, oltre ad essere stato premiato come miglior gioco dell’anno, è stato inserito anche nella categoria dedicata ai migliori titoli competitivi.

Pokémon Unite è un titolo sviluppato tramite una collaborazione tra The Pokémon Company e il gruppo TiMi Studio di proprietà di Tencent, ed è stato uno dei giochi che durante i Google Play Awards è riuscito a portarsi a casa ben due premiazioni. Anche Riot Games ha ottenuto due vittorie con League of Legends: Wild Rift, vincendo nelle categoria: miglior gioco competitivo e miglior gioco per tablet.

Un altro titolo che è riuscito a vincere in ben due categorie è My Friend Pedro Ripe for Revenge di Devolver Digital, il quale ha portato a casa un premio come miglior gioco per tablet e uno come miglior indie.