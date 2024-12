Porta a casa il cabinato Arcade1Up Time Crisis in SCONTO e sfida gli amici come negli anni '90! -25%

Se sognate di trasformare il vostro salotto in una vera sala giochi, l’Arcade1Up Time Crisis è l’occasione perfetta per voi. Attualmente disponibile su Amazon a soli 599€, con uno sconto del 25% sul prezzo di listino di 799,99€, questo cabinato vi farà rivivere la magia degli anni ’90. Non perdete l’opportunità di aggiungere un pezzo unico alla vostra collezione! Per ulteriori idee regalo, date uno sguardo al nostro articolo dedicato ai migliori videogiochi da regalare a Natale.

Arcade1Up Time Crisis, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo cabinato è una replica autentica del modello del 1995 e include quattro giochi iconici: Time Crisis, Point Blank, Steel Gunner, e Steel Gunner 2. È il prodotto ideale per gli amanti del retrogaming o per chi vuole scoprire il fascino intramontabile dei classici arcade.

Il design curato offre un’esperienza di gioco realistica grazie a due pistole con meccanismo scorrevole, un pedale interattivo per Time Crisis, e uno schermo LCD da 17 pollici con risoluzione avanzata. Il tutto è impreziosito da un marquee illuminato, che ricrea fedelmente l’atmosfera delle sale giochi.

L’integrazione della connessione WiFi consente di accedere a classifiche globali, aggiungendo una dimensione competitiva che renderà ogni sessione ancora più coinvolgente. Confrontate i vostri punteggi con quelli di appassionati da tutto il mondo e mettete alla prova le vostre abilità.

Proposto a un prezzo speciale di 599€, questo cabinato è un must per ogni appassionato di videogiochi vintage o collezionista. La combinazione tra il design classico e le funzionalità moderne lo rende un vero e proprio gioiello per gli amanti del genere. Approfittate di questa offerta limitata su Amazon e portate a casa un pezzo di storia!

