Siamo entusiasti di annunciarvi che i preordini per il DualSense Genshin Impact Limited Edition sono finalmente aperti. Questo nuovo controller rappresenta un must-have per tutti gli appassionati del celebre gioco di ruolo action, offrendo non solo prestazioni eccezionali, ma anche un design esclusivo che celebra l’universo di Genshin Impact. Segnatevi la data: la disponibilità ufficiale sarà a partire dal 25 febbraio 2026.

Preordina il controller

DualSense Genshin Impact Limited Edition, perché acquistarlo?

Il DualSense Genshin Impact Limited Edition si distingue subito per la sua palette di colori eterea, caratterizzata da sfumature di bianco, oro e verde, che richiamano l’atmosfera magica del regno fantasy. Ogni dettaglio del controller è stato curato con attenzione, trasformando ogni sessione di gioco in un’esperienza immersiva e unica, perfetta sia per i collezionisti sia per i giocatori più accaniti.

Il design è arricchito dai glifi arcani tipici del mondo di Genshin Impact, inclusi gli stemmi dei viaggiatori gemelli Aether e Lumin, insieme alla loro fidata guida, Paimon. Questi elementi non solo rendono il controller un oggetto di grande valore estetico, ma creano anche un legame immediato con i personaggi e le storie amate dai fan, permettendo di portare un pezzo del gioco direttamente tra le mani.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di assicuravi questo esclusivo accessorio: i preordini sono già disponibili e la quantità sarà limitata. Che siate giocatori esperti o collezionisti, il DualSense Genshin Impact Limited Edition promette di diventare un vero e proprio oggetto da desiderio, capace di unire funzionalità avanzate e fascino estetico in un unico controller straordinario.

Preordina il controller