Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2, mouse wireless di riferimento per i professionisti degli esports, è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero competitivo. Questo gioiello tecnologico pesa solo 60 grammi e integra il sensore HERO 2 con tracking fino a 888 IPS e 44.000 DPI, oltre ai tasti LIGHTFORCE per una reattività estrema. Potete portarlo a casa a 109€ invece di 169€, con un risparmio notevole per un mouse che offre polling 4K, batteria fino a 95 ore e piedini in PTFE per uno scorrimento perfetto.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 è la scelta ideale per i gamer competitivi e gli appassionati di esports che cercano prestazioni di livello professionale senza compromessi. Con i suoi 60 grammi di peso e il sensore HERO 2 da 44.000 DPI, questo mouse soddisfa le esigenze di chi necessita di precisione millimetrica e reattività istantanea durante le sessioni di gioco più intense. Vi conquisterà se praticate FPS competitivi, MOBA o battle royale, dove ogni millisecondo e ogni movimento conta per fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Questo mouse si rivela perfetto anche per chi passa molte ore davanti al PC e vuole evitare l'affaticamento del polso grazie al design ultraleggero. La batteria fino a 95 ore vi libera dall'ansia di ricariche frequenti, mentre la connessione wireless LIGHTSPEED garantisce zero latenza come un cavo tradizionale. Se cercate un investimento duraturo nel tempo con tecnologia all'avanguardia come i tasti LIGHTFORCE e il polling 4K, questa offerta con 60 euro di sconto rappresenta un'occasione eccellente per portare il vostro setup gaming a un livello superiore.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED rappresenta l'evoluzione del mouse da gaming wireless preferito dai professionisti degli esports. Con un peso di soli 60 grammi, integra il sensore HERO 2 che garantisce un tracciamento superiore a 888 IPS e una risoluzione fino a 44.000 DPI, mentre i tasti ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE assicurano precisione assoluta e risposta istantanea. La batteria offre fino a 95 ore di autonomia e i piedini in PTFE puro garantiscono uno scorrimento impeccabile su qualsiasi superficie.

