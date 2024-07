Prime Gaming: ecco gli ultimi giochi gratis di luglio

Amazon Prime Gaming ha reso disponibili gli ultimi 3 giochi gratuiti per il mese di luglio 2024. Gli abbonati possono ora riscattare e scaricare sui propri PC questi nuovi titoli, che concludono la line-up mensile.

I giochi offerti questa settimana sono:

Midnight Flight Express

Cat Quest II

Masterplan Tycoon

Questi tre titoli presentano caratteristiche e generi molto diversi tra loro, offrendo varietà agli utenti. Come sempre, il requisito per poterli riscattare è possedere un abbonamento ad Amazon Prime; nel caso in cui non lo aveste vi invitiamo, quindi, a provare il servizio, giacché i primi 30 giorni sono completamente gratis e vi permetteranno di godere anche degli altri benefici di Prime come consegne Amazon rapide e gratuite e il catalogo di film e serie tv di Amazon Prime Video.

Prova Amazon Prime GRATIS per 30 giorni

I dettagli dei giochi

Midnight Flight Express è un ibrido tra sparatutto e hack and slash. Il protagonista, un ex criminale, deve tornare in azione per fermare una presa di potere della malavita prima dell'alba.

Cat Quest II è un action RPG 2D con protagonisti un gatto e un cane. I due re devono unire le forze per riconquistare i loro troni e sventare una guerra imminente.

Masterplan Tycoon è un simulatore strategico con grafica minimalista. L'obiettivo è gestire nodi, collegamenti e perni per assicurare la consegna dei prodotti.

Come riscattare i giochi

Per ottenere Midnight Flight Express e Cat Quest II è necessario un account GOG. Masterplan Tycoon è invece disponibile tramite l'Amazon Games App.

Gli utenti hanno tempo fino al 23 ottobre 2024 per riscattare questi titoli e aggiungerli permanentemente alla propria libreria.

Con questi ultimi omaggi si conclude la line-up di luglio. Gli annunci per i giochi gratuiti di agosto sono attesi a breve, segnando l'inizio di un nuovo ciclo mensile di distribuzioni settimanali per gli abbonati ad Amazon Prime Gaming.