Prime Gaming regala 6 titoli per le feste, c'è anche Warhammer!

Il servizio Prime Gaming di Amazon ha reso disponibili sei nuovi giochi gratuiti per gli abbonati questa settimana. Gli utenti possono, quindi, riscattare e scaricare immediatamente i titoli, che includono Warhammer 40,000: Dawn of War II, Hero's Hour, Planet of Lana e altri.

Come sempre, il requisito per poterli riscattare è possedere un abbonamento ad Amazon Prime; nel caso in cui non lo aveste vi invitiamo, quindi, a provare il servizio, giacché i primi 30 giorni sono completamente gratis e vi permetteranno di godere anche degli altri benefici di Prime come consegne Amazon rapide e gratuite e il catalogo di film e serie tv di Amazon Prime Video.

Prova Amazon Prime GRATIS per 30 giorni

Questa offerta settimanale fa parte della line-up mensile di giochi che Prime Gaming aggiorna regolarmente per i suoi abbonati. I giochi sono disponibili su diverse piattaforme, tra cui Amazon Games App, GOG ed Epic Games Store.

Ecco l'elenco completo dei giochi gratuiti di questa settimana:

Warhammer 40,000: Dawn of War II (Amazon Games App)

Hero's Hour (GOG)

Planet of Lana (GOG)

The Coma: Recut (GOG)

ReDrawn: The Painted Tower - CE (Amazon Games App)

Electrician Simulator (Epic Games Store)

Per accedere ad alcuni di questi titoli, gli utenti dovranno avere account attivi su GOG ed Epic Games Store, ma non sarà necessario effettuare alcun acquisto aggiuntivo. Ricordiamo poi che una volta riscattati, i giochi rimarranno nella libreria degli utenti per sempre.

È importante notare che Warhammer 40,000 Dawn of War II sarà disponibile solo fino al 25 dicembre, essendo un'offerta speciale per celebrare il lancio della serie Secret Level su Prime Video. Gli altri titoli avranno periodi di riscatto più lunghi, fino a gennaio-febbraio 2025.

Insomma, Prime Gaming continua a offrire valore aggiunto agli abbonati Amazon Prime, arricchendo costantemente la loro libreria di giochi con nuovi titoli ogni settimana.