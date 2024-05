PoP: The Lost Crown, la versione Nintendo Switch a soli 43€!

Se siete alla ricerca di un bel titolo da giocare sulla vostra Nintendo Switch, che vi offra divertimento, impegno e soddisfazione sia tra le mura domestiche che in modalità portatile, allora non potete davvero lasciarvi scappare questa splendida offerta Amazon, grazie alla quale potrete portarvi a casa lo splendido Prince of Persia: The Lost Crown al prezzo scontato di 42,99€, contro i circa 50 euro del prezzo originale! Un affare non male, specie se consideriamo che si tratta di un titolo divertente e davvero ben fatto, premiato anche dal nostro team, che gli ha assegnato un sonoro 9 in fase di recensione!

Prince of Persia: The Lost Crown, chi dovrebbe acquistarlo?

PoP: The Lost Crown è un acquisto ideale per chiunque sia alla ricerca di un adventure complesso e sfaccettato, capace di galvanizzare con i combattimenti, così come di impegnare a fondo nell'esplorazione, seguendo quello che è l'impostazione classica dei cosiddetti "metroidvania", ovviamente ricalibrata per adattarsi perfettamente a quelle che sono le variabile tipiche della saga Ubisoft, una su tutte: i movimenti fluidi in stile parkour del protagonista.

Vero e proprio capitolo introduttivo di quello che potrebbe essere un nuovo corso per la classica serie di Prince of Persia, The Lost Crown racconta delle avventure di Sargon un guerriero che, a differenza del passato, non ha sangue blu, ma che incarna comunque quelli che sono gli ideale e i valori tipici dei vari principi della saga, conditi anche da una certa spacconeria. La trama, che si svolge tutta in un mondo fantastico e maledetto, ci offrirà di tutto: combattimenti memorabili, colpi di scena, tesori da scoprire, ed anche segreti da svelare, in quella che è un'esperienza tanto ben confezionata quanto avvincente, ed i grado di stimolare il giocatore dall'inizio alla fine!

Disponibile a soli 42,99€, Prince of Persia: The Lost Crown per Nintendo Switch è, in sintesi, un gioco davvero imperdibile, divertente e appagante, caratterizzato da una direzione artistica divina, e da un gameplay sublime, che lo consacrano indubbiamente come uno dei titoli migliori di questa prima parte del 2024! Motivo per cui, vi suggeriremmo di non lasciarvelo scappare!

Vedi offerta su Amazon