Project xCloud: la versione di prova pubblica è disponibile, inviti in arrivo

Project xCloud, il servizio di game streaming di Microsoft, è finalmente disponibile per il pubblico; la società sta inviando gli inviti. Ecco i dettagli.

Project xCloud è il servizio di game streaming di Microsoft, il quale permetterà di giocare a titoli Xbox One tramite smartphone e tablet Android. Sarà possibile fare streaming dei propri titoli direttamente da console (questa parte del servizio dovrebbe essere gratuita) oppure giocare tramite i server del colosso di Redmond senza l’ausilio di altre piattaforme se non il device mobile. Ora, Phil Spencer, capo di Xbox, ha annunciato che il Project xCloud è disponibile in versione di prova pubblica.

Microsoft sta inviando un numero limitato di inviti a una serie di utenti selezionati: questi potranno mettere alla prova il servizio. Secondo quanto emerso tramite Reddit, qualcuno ha già ricevuto il proprio invito e conferma che Project xCloud sta funzionando.

Proud of the #ProjectxCloud team for launching the public preview – it’s an exciting time at Xbox. Invitations are rolling out now and will continue over the coming weeks. We’re excited for all of you to help shape the future of game streaming. — Phil Spencer (@XboxP3) October 14, 2019

Phil Spencer afferma che gli inviti saranno concessi nel corso delle settimane, quindi anche se non lo si ottiene subito non ci si deve disperare. Attualmente, però, i mercati di riferimento sono USA, Regno Unito e Corea, almeno stando agli annunci fatti all’ultimo Inside Xbox, che ha avuto luogo a fine settembre: non ci sono informazioni riguardo all’Italia, purtroppo.

L’unica speranza è che il servizio proponga un lag molto basso, al fine di garantire un’esperienza di gioco fluida. Diteci, voi cosa ne pensate? Siete interessati a Project xCloud? Oppure in ambito game streaming siete in attesa solo di Google Stadia? Preferite magari PlayStation Now di Sony?