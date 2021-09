PS Now: annunciati i giochi di settembre 2021

Dopo l’annuncio dei giochi del PlayStation Plus di settimana scorsa, abbiamo assistito ad un piacevole antipasto dedicato al PS Now, con Square-Enix e Sony che hanno annunciato l’arrivo di un Final Fantasy al mese sul servizio PlayStation. Ora Sony ha svelato la line up completa per il proprio PlayStation Now per il mese di settembre 2021, che presenta al suo interno, come al solito, un perfetto mix di generi ed esperienze per i propri abbonati.

Come annunciato in questi istanti, i giochi di settembre 2021 del PS Now verranno resi disponibili a partire da giovedì 7 settembre. Cominciamo la rassegna dei nuovi titoli presto in arrivo con Tekken 7, una delle saghe che ha contribuito a creare e modellare il genere dei picchiaduro in tre dimensioni. In arrivo anche Killing Floor 2, il sequel del noto FPS cooperativo che vi porterà a maciullare un innumerevole quantità di mostruose creature.

Come già citato qualche giorno fa, il 7 settembre arriverà sul PS Now anche Final Fantasy VII in versione originale e non il remake. C’è spazio anche per un avventura più evocativa con Windbound, un titolo dal forte lato artistico che vi porterà ad esplorare una misteriosa isola piena di possibilità e pericoli. Se siete amanti dei giochi di ruolo, invece, avrete pan per i vostri denti grazie all’arrivo sul servizio di Pathfinder Kingmaker nella sua Definitive Edition.

Final Fantasy VII, Tekken 7, Moonlighter, Killing Floor 2, and more join the PlayStation Now lineup tomorrow: https://t.co/7GpvZLoAmP pic.twitter.com/s1XKU6olfa — PlayStation (@PlayStation) September 6, 2021

Chiudiamo la scorpacciata di nuovi giochi nel PS Now per settembre 2021 con Moonlighter, la fantastica ed evocativa avventura in stile 8-bit che mischia vari elementi action e RPG in un titolo con influenze rogue-like. Come al solito gli abbonati a PlayStation Now hanno un mese bello pieno di esperienze diverse e variegate, che sapranno saziare sia chi ama giocare a titoli prettamente single player e chi ama giocare in compagnia dei propri amici in coop.