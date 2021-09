Final Fantasy: su Ps Now arriverà un gioco al mese, ecco quali

La saga di Final Fantasy è sempre stata capace di evolversi in vari modi, permettendo agli appassionati di vivere sempre nuove avventure tra mondi, reami, continenti ed epoche sempre diverse. Ad oggi la saga principale Square Enix può contare di ben quindici episodi, e alcuni di questi saranno presto accessibili anche agli abbonati del servizio PlayStation Now in un modo davvero unico.

Ad annunciare questo fantastico arrivo è stata la stessa Sony attraverso i propri canali social ufficiali, dove è stato spiegato in modo chiaro il metodo di rilascio di alcuni capitoli di Final Fantasy sul servizio PS Now. In poche parole, a partire dal prossimo 7 settembre fino a gennaio 2022, gli abbonati a PlayStation Now saranno in grado di giocare ad un gioco della saga JRPG principale di Square Enix ogni mese.

Il primo ad arrivare sul servizio Sony sarà Final Fantasy VII in versione originale (quindi non il più recente remake), con l’iconica epopea di Cloud e compagni che sarà disponibile su PS Now a partire dal 7 settembre. A ottobre sarà invece il turno del settimo capitolo in versione remastered, mentre a novembre si torna a visitare quella fiaba meravigliosa che è Final Fantasy IX, anch’essa riproposta in versione originale.

Final Fantasy + PlayStation Now Every month until January, a new title from the legendary series joins PS Now's party. First up, Final Fantasy VII: https://t.co/BG8Ay6v3me pic.twitter.com/uNeuS7FFX7 — PlayStation (@PlayStation) September 2, 2021

Per il mese di dicembre invece sarà il turno di Final Fantasy X e X2 in versione HD, e per concludere a gennaio 2022 sarà il turno di FF XII in versione The Zodiac Age. Insomma, una bellissima scorpacciata per tutti coloro che non hanno mai vissuto questi storici capitoli della saga JRPG di Square, ma anche per chi vorrebbe rivivere uno di questi sei titoli che hanno fatto la storia di uno dei franchise videoludici più importanti di sempre.